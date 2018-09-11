Стали известны три возможных сценария с будущим «Арена-Омск»

СЕГОДНЯ 13:31 2018-09-11T13:34:49+03:00

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Аварийное состояние Арена-Омск продолжает оставаться главной проблемой для «ястребов». Сейчас «Авангард» временно выступает на ледовой площадке в Балашихе. Скорее всего, там наша команда будет базироваться минимум до конца этого сезона. Сейчас состояние здания омской арены изучают строители и специалисты. Что с ним будет дальше, зависит от результатов экспертизы. Но вообще, по словам руководителей клуба, возможных вариантов сценария три.

- У нас есть четкий план, есть три варианта развития событий. Первое: если там не все так серьезно, то мы постараемся в течение года все исправить. Второе – глубокая реконструкция, это новый проект и глобальный ремонт и 2 года, третье – снос арены и строительство на этом месте нового дворца, – сказал председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.

Тут же, кстати, стало известно, что возможное строительство нового дворца для ХК «Авангард» может профинансировать «Газпром». В прессе сообщают, что вроде бы в компании уже не так однозначно против этой затее. Хотя еще несколько недель назад там заявляли буквально следующее:

- Построит ли «Газпром» новую арену для «Авангарда»? Однако строительство новой арены в Омске — дорогое удовольствие. И оно займет время, – говорил тогда один из представителей «Газпрома». – К тому же рядом есть Красноярск, куда «Авангард» не смог переехать из-за Универсиады. Да и давайте дождемся результатов экспертизы по состоянию «Арены-Омск».

По нашей информации, определено уже и место нового ледового дворца, если он все-таки будет строиться в городе. Старое здание снесут, а на его месте сделают новую арену.

А пока «Авангард» выступает на арене в Балашихе. Дебютная «домашняя» игра на ней удалась. «Ястребы» победили неудобный Нефтехимик со счетом 4:2. После четырех встреч в активе «ястребов» четыре победы. Наша команда единолично лидирует в турнирной таблице КХЛ.

- Хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые пришли на наш первый матч здесь, в Балашихе! Мы все понимаем, что для нас это очень большой вызов. Мы не должны разочаровать наших болельщиков, которые остались в Омске, и должны привлечь новых в Балашихе, – сказал после победного матча главный тренер «Авангарда» Боб Хартли. – Хочу сказать огромное спасибо тем болельщикам, которые приехали на наш матч из Омска.