2018-09-27T04:47:42+03:00
Общество

«Арена Омск» официально признана аварийной

Но сносить здание не будут
Станислав МУХИН
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Стали известны результаты экспертизы, которая должна была дать ответ о состоянии здания "Арена Омск". Напомним, что из-за проблем с фундаментом дворца было принято решение закрыть дворец. По этой причине "Авангард" теперь играет домашние матчи в Балашихе.

Экспертизу проводили ООО ИЦ «Стройэксперт» и ООО «СтройКон». И выводы строителей неутешительны. На здании серьезные проблемы.

- Часть основных несущих конструкций здания не обладают достаточной несущей способностью для восприятия существующих нагрузок, хотя их параметры не хуже предусмотренных проектом. Прослеживается динамика развития существующих повреждений и появление новых за короткий срок с учетом отсутствия максимальных эксплуатационных (полезная, снеговая и т. п.) нагрузок. Ряд дефектов и повреждений косвенно свидетельствует о возможной потере общей устойчивости здания, – говорится в заключении технической экспертизы.

Другими словами, состояние здания все хуже и хуже даже без нагрузки в виде тысяч болельщиков. Сейчас "Арену Омск" укрепили, чтобы здание не рухнуло. В то же время сносить его пока никто не собирается. Строители будут наблюдать над нагрузками и состоянем арены в течение года. Разрабатывается программа по вводу здания в эксплуатацию.

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