«Арену Омск» снесут, а на ее месте построят новый стадион

Судя по всему, закончилась недолгая история «Арены Омск», возведенной на Левобережье летом 2007 года. Спустя 11 лет эксплуатации, перед началом хоккейного сезона 2018-19 в ее фундаменте нашли трещины. Разрушения были настолько серьезными, что домашний стадион «Авангарда» пришлось закрыть, а клуб отправить играть на «Арену Балашиха» в Подмосковье.

Тем временем, не добавил оптимизма болельщикам бывший губернатор, поделившийся в недавнем интервью опасениями, что за время реконструкции Омск может просто потерять «Авангард». Буквально на следующий день их развеял президент клуба Максим Сушинский.

А накануне по этому вопросу появилась конкретика.

- Еще раз хочу заявить, в особенности для омских болельщиков, что «Авангард» вернётся в Омск. В новую современную красивую арену, - цитирует председателя совета директоров «Авангарда» Александра Крылова «Чемпионат». - Это вопрос очень тяжёлый и сложный. Сейчас мы находимся на стадии создания проекта новой арены. Обязательно объявлю об этом, как только будут конкретные результаты. Прекрасно понимаю переживания наших болельщиков. Если мы построим новую арену, то она простоит очень долго и будет одной из самых привлекательных в КХЛ. Понятно, что то, что есть сейчас, будет снесено. На этом месте будет построена современная арена.