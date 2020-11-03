Строители новой «Арены Омск» уже начали возводить первый этаж

Строители начали возводить первый этаж стадиона.

В активную фазу вошло строительство новой "Арены-Омск" на Левом Берегу. Напомним, ее начали возводить в начале года. За стройплощадкой можно наблюдать в режиме онлайн. По периметру установлены камеры. К этому моменту было забито уже более 3 300 свай будущей ледовой арены для ХК "Авангард". Строители приступили к возведению первого этажа стадиона. Об этом сообщают в пресс-службе омского клуба.

- На площадке строительства «Арены Омск» началось устройство вертикальных конструкций первого этажа. Строители армируют и бетонируют колонны на одном из участков основного здания. Одновременно продолжается заливка фундаментной плиты на других трех участках объекта, - говорится в официальном сообщении ХК "Авангард".

Добавим, что полностью закончить строительство ледового дворца планируется до 2023 года.