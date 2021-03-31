«Пережил два инсульта»: Сына омички, которую по халатности медиков похоронили с бомжами, парализовало из-за стресса

Анна Федоровна даже на пенсии старалась держать форму.

Анна Федоровна Милюк после окончания Авиационного техникума всю жизнь проработала на Омском агрегатном заводе. Была ветераном труда, уважаемым человеком. Несмотря на то, что давно ушла на пенсию, коллеги ее помнили и любили. Даже в свои 84 года она старалась следить за собой и всегда одевалась с иголочки. Даже спланировала гардероб, в котором ее должны были проводить в последний путь. Поэтому известие о том, что интеллигентную пожилую даму захоронили в общей могиле для бомжей для ее близких стало чудовищным потрясением. Все случилось из-за равнодушия медиков, которые просто «забыли» сообщить родным о смерти бабушки. А потом не знали, как им рассказать про инцидент и попытались скрыть происшедшее.

- Анна Федоровна и в возрасте была красивая, высокая женщина, – рассказывает ее сноха Елена Милюк. – Даже на рынок идет: в платье, на каблучках. Я ей говорила: «Поберегите ваши ноги, наденьте что-нибудь попроще». Говорит: «Нет, я так не умею, как старушка какая-нибудь». Купила костюм, в котором распорядилась ее похоронить. Хотела лежать рядом со своим супругом. Он у нее служил в МВД, вместе прожили почти 50 лет. И, конечно, никому и в страшном сне не могло привидеться, что ее закопают в черном полиэтиленовом мешке в общей траншее с бомжами, которую просто сверху трактор закидает землей. Ее все любили. Когда история получила огласку, нам начали звонить знакомые: «До сих пор не верим, что такое произошло с нашей Аннушкой. Как же так?».

Личный архив семьи.

Личный архив семьи.

Ситуация со смертью любимых людей и без того страшная, а для семьи Милюк она стала в разы более травмирующей. Их кошмар начался 17 июля. Анне Федоровне стало резко плохо. На скорой с подозрением на ковид ее увезли в Больницу скорой медицинской помощи № 2. Ее сыну Евгению сказали оставаться на карантине и ждать результатов теста. Его жена Елена, чтобы не заразиться, переехала жить в дом, расположенный в поселке Кормиловка в области. Их дочь Яна живет в Калининграде.

Ежедневно приезжать в больницу лично они просто физически не могли. Да в этом не было никакого смысла – к пациентам в «красной зоне» все равно никого не пускали, передачи не принимали. Несмотря на это, все родственники, даже племянница, которая живет в Исилькуле, постоянно звонили в больницу узнать, как себя чувствует Анна Федоровна.

- Сначала можно было дозвониться на городской, – вспоминает Елена Милюк. – Но потом нам объяснили, что огромный поток звонков и надо приезжать в саму БСМП-2 и оттуда уже по внутреннему телефону связываться с отделением хирургии, которое переоборудовали под ковидный госпиталь. Я так и делала. Муж выйти из дома не мог. Он соблюдал карантин и даже мусор выставлял нам на площадку в пакете, чтобы никого не заразить. В течение месяца и мне, и другим родственникам говорили одно и то же: «Анна Федоровна в тяжелом состоянии». Мы старались ежедневно не звонить, чтобы не отвлекать лишний раз врачей. Понимали, как они тогда напряженно работали. Но в какой-то момент я почувствовала неладное. Наводящими вопросами выяснила, что свекрови уже нет в реанимации. Когда я спросила, где она находится, говорившая со мной медик смутилась и бросила трубку.

Как выяснилось, бабушка умерла 31 июля. И по какой-то чудовищной причине ее родным еще месяц говорили, что она находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Более того, из-за неразберихи ее похоронили 18 августа как невостребованный труп. Но даже эту информацию семье умершей пациентки пришлось добывать с боем.

- В итоге 27 августа нам все-таки сообщили, что Анна Федоровна умерла. И все – без подробностей, – говорит Елена Милюк. – Мы с Женей (мужем. – Прим. авт.) поехали в БСПМ-2, чтобы хоть что-то узнать. Вышла заместитель главврача Татьяна Филатенкова, посокрушалась, пообещала разобраться. Отправила нас зачем-то в 4-й морг. Там нас мучили несколько часов. Сначала пообещали выдать справку о смерти и показать хотя бы историю болезни. Потом отказались. Говорят, мы не знаем, кто вы. Женя показывает паспорт и свидетельство о рождении – он единственный сын умершей. Нас отфутболили в морг при МСЧ-9. Хорошо, я догадалась туда позвонить. Там сказали, что никаких документов у них нет и ехать к ним нет смысла. Мы уже на взводе вернулись в БСМП-2. Спрашиваем: «Где наша бабушка?». И зам главврача уже перестала быть милой, начала нам грубить. Потом все-таки выяснилось, что справка о смерти и история болезни все это время были у нее. На логичный вопрос, почему она нам об этом не сказала сразу, Филатенкова ответила: «Так вы не спрашивали». Такой вот цинизм. То есть, в эти дни острой первой скорби мы были вынуждены еще и бороться.

Анна Милюк всегда ходила в красивых платьях или костюмах и на каблуках.

В результате всех этих бессмысленных поездок по городу родные Анны Милюк так и не смогли выяснить, где она похоронена. Придя в отчаяние от всей этой дикой ситуации, внучка умершей женщины Яна записала видео, где обо всем рассказала. Ролик моментально разошелся по соцсетям. И, к сожалению, как часто бывает, жертвам еще и пришлось оправдываться за ситуацию, в которую они попали.

- На нас началась настоящая травля, люди в интернете писали, кому что придет в голову: что мы плохие родственники, раз «бросили» бабушку, что у нас надо отобрать ее квартиру, – рассказывает Елена Милюк. – Я раньше особо с соцсетями не сталкивалась, поэтому была в ужасе. Дочь мне говорит: «Мамочка, не читай комментарии, иначе мы это все просто не переживем». Хорошо, что под одним из постов написала наша соседка со второго этажа. Она рассказала, что мы всю жизнь прожили в одном доме, что у нас нормальная семья. В итоге ей написал кто-то из областного минздрава и попросил мой телефон.

В 11 вечера Елене позвонила теперь уже бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова, принесла извинения и пообещала разобраться в ситуации. Правда, произошло это только после того, как семья Милюк написала обращение на сайте федерального минздрава и им пришел ответ за подписью главы ведомства Михаила Мурашко. В нем говорилось, что сформирована комиссия, которая приедет в Омск для проверки БСМП-2.

- В разговоре Солдатова упрашивала меня не давать никому интервью, – объясняет Елена Милюк. – Узнав, что мы собираемся на следующий день в прокуратуру, уговорила нас вместо этого прийти в минздрав. Когда мы пришли на беседу, нам сразу же сообщили, что она нашли, где захоронена Анна Федоровна. Мол, министр это лично выяснила. Оказалось, на кладбище для бездомных в Морозовке. Говорит: «Хотите, мы хоть завтра ее перезахороним за наш счет, где скажете». Мы попросили несколько дней, чтобы подготовиться. У нас многие родственники живут не в Омске, они бы просто не успели приехать на похороны. Также сразу же из бюджета оплатили моей дочери перелет из Калининграда и обратно. Объяснили, что в больнице случайно потеряли все наши контакты, поэтому не сообщили о смерти бабушки. Но я в это не верю. В крайнем случае, можно было позвонить терапевту в поликлинику № 8 по месту жительства и попросить наши контакты. Да и у лечащего врача в БСМП-2 Снежаны Викторовны точно был мой сотовый. Мы с ней периодически созванивались. Найти наши телефоны было делом пяти минут, просто никто не стал этого делать...

Сейчас тело Анны Федоровны уже найдено и перезахоронено. Как она и хотела при жизни, теперь покоится рядом со своим мужем на Сперановском кладбище в Омске. Однако для родных пережитое не прошло даром. После случившегося сын умершей и похороненной с бомжами бабушки пережил два инсульта. Сначала его парализовало на одну сторону, потом на другую. Сейчас он и сам превратился в инвалида.

Семья решила не спускать эту историю на тормозах и подала иск в суд. Сын и внучка Анны Милюк требуют компенсацию в 1 млн рублей каждому. Сегодня, 31 марта, в Октябрьском суде Омска должно было состояться первое заседание по этому гражданскому делу. Однако обе стороны попросили отсрочку для подробного изучения медицинских документов.

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