В Омске пенсионерку, умершую от коронавируса, без ведома родных похоронили как невостребованное тело

Медики даже не попытались сообщить о смерти пенсионерки родным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в соцсетях появилось обращение Яны Милюк к омским медикам. Девушка утверждает, что в омской БСМП-2 и МСЧ-4 скрыли от родственников факт смерти пенсионерки, а потом и вовсе похоронили ее, как невостребованную.

Как рассказывает Яна, бабушку госпитализировали 17 июля в БСМП-2, где ей диагностировали коронавирус. Посещение было запрещено, поэтому навещать пенсионерку лично семья не могла. Связь с отделением удавалось поддерживать не всегда, трубку брали редко и всегда отвечали "состояние стабильно тяжелое".

- Когда мама каким-то чудом дозвонилась до отделения, узнала, что бабушка умерла 31 июля. И мало того, она похоронена 18 августа комбинатом специальных услуг, - говорит Яна. - Бабушку забирали из дома и после подтверждения диагноза выехала бригада, чтобы взять анализы у папы. Медики знали, что есть как минимум сын, а как максимум, мы все.

Девушка уточняет, что в отделении были их телефоны и контактные данные, но о смерти родственницы сообщить им даже не попытались. В министерстве здравоохранения Омской области уверяют, что пытались связаться с семьей пациентки.

- Если родственники самостоятельно не выходят на связь и игнорируют звонки сотрудников больницы, администрации лечебного учреждения ничего не остается, как обратиться в уполномоченный орган и направить тело на захоронение, что и было сделано, - объяснили действия медиков в ведомстве.