Омичка, дочь которой похоронили с бомжами, отсудила через ЕСПЧ более 700 тысяч

Пожалуй, впервые в истории жительнице Омска Наталье Гончарук удалось добиться справедливости через Европейский суд по правам человека.

Напомним, эта мучительная для нее история началась еще в 2013-м. В тот год 23 августа дочь женщины Кристина покончила с собой. Момент ЧП попал на камеры наблюдения, расположенные на Фрунзенском мосту, поэтому у силовиков не было сомнений, что гибель 22-летней девушки не носила криминального характера. А значит и причин возбуждать уголовное дело не было. По закону следователь был не обязан искать родных погибших. Хотя по-человечески это сделать было необходимо.

При том, что и труда особого не составляло. Кристина, вероятно, специально перед самоубийством взяла с собой паспорт, так что личность ее установили сразу. Но вот маму ее почему-то искать не стали. Мы подробно писали об этой истории.

В интервью «Комсомолке» Наталья Гончарук рассказала, что до 15 лет ее дочь была круглой отличницей. Потом женщина вышла замуж. Девочку словно подменили, она начала конфликтовать с отчимом. А в качестве последнего аргумента начала шантажировать мать, пытаясь инсценировать самоубийства. Каждый раз ее спасали. В итоге Кристина потребовала, чтобы родственники оставили ей комнату в коммуналке, а сами купили квартиру в ипотеку. Дочь продолжала ссориться с родственниками. Каждый раз в «наказание» для мамы переставала с ней общаться.

Кристине было всего 22 года.

Так произошло и за месяц до 22-го дня рождения Кристины. Она перестала отвечать на звонки, но Наталья узнавала, как она живет у соседки по коммуналке. В какой-то момент знакомая предложила выкупить ее комнату, чтобы у девушки была в собственности вся квартира. Мать согласилась, приехала на сделку. Потом зашла в комнату дочери и поняла, что та уже давно там не была. На стенах были развешаны фото друзей девушки, как будто она с ними прощалась, а на кресле испуганная мать нашла предсмертную записку и список тех, кого надо было пригласить на похороны Кристины. Поскольку девушка так пугала ее и раньше, Наталья сначала отказалась верить в самое страшное.

Женщина через знакомую в бюро регистрации несчастных случаев выяснила, что ее дочь уже больше месяца была мертва. Но еще большим ударом для нее стало известие, что ее ребенка похоронили с бомжами, как невостребованный труп.

Выяснилось, что дело передавали от одного следователя к другому. Последним им занимался Артем Дзюба. Криминалист пояснил, что побывал в доме, где жила погибшая. Но попасть туда не смог, поэтому никого не опросил. После этого зашел в соцсеть «ВКонтакте» и нашел там некую Кристину Гончарук. Но у нее в друзьях никого с такой же фамилией не было, поэтому он пришел к выводу, что родных девушки нет. Спустя 21 день после гибели погибшей он дал разрешение ее захоронить.

Наталье Гончарук пришлось пройти через эксгумацию и опознание трупа ее дочери, пролежавшей в могиле месяц. После увиденного, женщина перенесла настолько сильный стресс, что ей пришлось оставить работу, у нее началась депрессия и бессонница, резко ухудшилось состояние здоровья.

За все пережитое она потребовала компенсацию в полмиллиона рублей. Но в 2013 году в удовлетворении иска к региональным минюсту и следственному комитету ей отказали в Центральном районном суде, а в 2014-м – в Омском областном и Верховном суде РФ.

Но адвокат женщины решил идти до конца и обратился в европейский суд по правам человека. Сумма иска составила уже не к конкретным ведомствам, а целом к Российской Федерации 70 тысяч евро. Дело омички начали там рассматривать в 2018 году и накануне вынесли решение в ее пользу, частично удовлетворив ее требования.

В ЕСПЧ пришли к выводу была нарушена статья 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в частности права на уважение частной и семейной жизни. По мнению европейских экспертов, ответственные органы должны были сделать все возможное, чтобы сообщить матери о смерти ее дочери.

– Это решение может быть обжаловано в Конституционном суде, если вдруг Центральный районный суд решит, что решение ЕСПЧ не соответствует Конституции Российской Федерации, – цитирует РИА «Омск-информ» Бориса Ирлицина. – Но когда мою жалобу приняли к рассмотрению, тогда же документы были направлены представителю России в Европейском суде. Ответчики уже тогда были готовы пойти на мировое соглашение со мной и с моим доверителем. Я не думаю, что это решение будет обжаловаться в Конституционном суде.

В итоге по решению суда Наталье Гончарук российские власти обязаны выплатить 10 тысяч евро компенсации морального вреда и еще 510 евро расходов на эксгумацию и перезахоронение Кристины. в пересчете на рубли это составит более 740 тысяч рублей. Не исключено однако, что федеральное казначейство в свою очередь направит иск к четверым следователям, из-за которых произошла эта ситуация. В случае, если ведомству удастся отстоять свою позицию, то расходы будут компенсировать криминалисты.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Адвокат Александр КРИВОРУЧКО:

– Жаль, что женщине пришлось дойти до Европейского суда, чтобы добиться справедливости. Но наша страна добровольно подписала соглашение, что решения международного суда имеют преимущество, так что их в любом случае обязаны выполнять. Не обходится, конечно, без курьезов. Когда, например, серийному убийце присуждают выплатить компенсацию за то, что он сидел в одиночной камере и по формальному принципу его права были нарушены. ЕСПЧ рассматривает не конкретное уголовное дело, а ситуацию в целом – выясняет, что государство предприняло для соблюдения прав человека. В данном случае суд все-таки решил, что следователь обязан был сообщить матери о смерти ее родственницы. Надеюсь, когда-нибудь мы придем к этому и в наших российских судах.

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Наталья сначала воспитывала свою девочку одна. Кристина Гончарук в школе была отличницей. А когда дочери исполнилось 15 лет, женщина вышла замуж. И начались постоянные конфликты между подростком и отчимом. Кристина даже пыталась вскрыть вены, но тогда ее спасли. (Подробнее...)