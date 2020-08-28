«Виновные врачи установлены»: Родные омской пенсионерки с коронавирусом, похороненной без их ведома, рассказали, что пережили

В больнице не стали дозваниваться до родственников пенсионерки и похоронили ее, как невостребованное тело. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Историю кончины своей бабушки рассказала в соцсетях Яна Милюк. Девушка утверждала, что ее родным долгое время не сообщали о смерти женщины, а потом и вовсе похоронили, так ничего и не сообщив родственникам. Сама девушка постоянно живет в Калининграде, поэтому узнала о происходящем, когда бабушку уже похоронили в Омске. Даже получили свидетельство о смерти. Подробнее о ситуации рассказала мать девушки, Елена. Умершая пенсионерка приходилась ей бывшей свекровью.

Все началось 17 июля, когда домой к Анне Милюк и ее сыну приехала бригада скорой помощи. 84-летней женщине стало совсем плохо, у нее наблюдались все признаки заражения коронавирусом. Медики скорой в присутствии ее сына, Евгения, и участкового врача из поликлиники №8 госпитализировали женщину в БСМП-2. Евгению сказали соблюдать карантин и, если диагноз его матери подтвердится, то ждать бригаду для забора анализов. Сопровождать мать Евгений не мог, он сам тяжело передвигается из-за больных суставов, поэтому пенсионерка отправилась в больницу одна.

- Мы хоть и в разводе, но у нас хорошие отношения с мужем и свекровью. Я живу в Кормиловском районе, постоянно находиться в городе не могу. Связаться с врачами можно было только по внутреннему телефону с первого этажа больницы, да еще и в определенное время с 13 до 15. Уже потом ввели послабления и стало можно просто звонить, - рассказывает невестка о том, как трудно было поддерживать связь с медиками. - Мы постоянно не названивали, думали, если что-то случится, то нам сообщат. Мы ведь понимаем нагрузку на врачей. Раз в неделю дозванивались.

Когда родственники связались с БСМП-2, им постоянно говорили, что Анна Милюк в реанимации и состояние у нее стабильно тяжелое. Настоящая драма разыгралась 27 августа, когда Елена в очередной раз позвонила в больницу, чтобы узнать, что происходит со свекровью.

- Сначала долго ничего конкретного не говорили, я только слышала, как медики между собой обсуждают, что свекрови в реанимации нет. Потом сказали: "Перезвоним". И трубку бросили. А через полчаса перезвонили и объявили, что 31 июля свекровь умерла, а 18 августа ее похоронили - вспоминает страшный разговор женщина.

Когда немного пришла в себя, Елена отправилась в Омск, где вместе с бывшим мужем они пришли в БСМП-2. При личном разговоре с заместителем главврача Татьяной Филатенковой, они рассказали историю, которая медика тоже потрясла. На встречу пригласили и лечащего врача, который утверждал, что в истории болезни пациентки никаких контактов не было.

- Мы оставляли номера телефонов. Евгений, когда мать забирали, и я, когда приезжала в больницу и виделась с врачом. Просила ее записать мой номер и звонить, если что случится, потому что Жене ходить тяжело. Мы и о всех ее процедурах и лекарствах знали, потому что интересовались состоянием, - утверждает Елена.

Теперь Анну Милюк эксгумируют и перезахоронят рядом с ее мужем. Пенсионерка еще при жизни подготовила себе место, где хотела бы обрести покой. Все эти процедуры семье поможет провести и оплатит БСМП-2. Также в пресс-службе министерства здравоохранения подтвердили, что администрации больницы оплатит и перелет в Омск для внучки, чтобы она тоже могла попрощаться с бабушкой.

Главный врач БСМП-2, Олег Попов, рассказал, почему произошла неразбериха:

- Мы выстроили всю цепочку событий, начиная от поступления пациентки в стационар. На момент заполнения истории болезни женщина значилась, как одинокая, и иными сведениями на тот момент мы не обладали. Позже родственники общались с врачами и оставляли номер телефона, по которому можно было бы с ними связаться. Сейчас установлены сотрудники, допустившие нарушение в заполнении данных пациентки и не предпринявших мер к извещению родных. К этим специалистам будут применены меры дисциплинарного взыскания, - заявил медик.

ОФИЦИАЛЬНО:

- Министр здравоохранения региона Ирина Солдатова встретилась с сыном и невесткой пациентки, умершей в БСМП № 2 в конце июля, и похороненной без участия близких на одном из городских кладбищ. Главному врачу учреждения Олегу Попову дано поручение провести внутреннюю проверку и досконально разобраться в том, почему при наличии родственников, человек был предан земле, как одинокий. Семье будет оказано всестороннее содействие. В свою очередь, глава минздрава выразила глубокие соболезнования родственникам пожилой омички, - комментируют в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.