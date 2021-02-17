«Каждому сотруднику выдать такую форму!»: Кондуктора-стюардессу из Омска, уволившуюся из-за травли, поддерживают со всей России

Наталья Перешивка не выдержала давления и решила уйти.

Не закончилась хэппи-эндом история самого известного омского кондуктора Натальи Перешивки. Слава обрушилась на нее после серии постов в соцсетях и публикаций в СМИ. Омичей восхищал внешний вид кондуктора: с детства она мечтала о небе, поэтому специально для работы пошила костюм стюардессы. Красивая, всегда вежливая и внимательная - редкость для такой тяжелой профессии. Соцсети были буквально завалены ее снимками из автобуса. А со многими пассажирами Наталья Перешивка и вовсе дружила. Многие специально ждали ее автобус на остановках и пропускали другие машины.

Руководство поощрило кондуктора и даже вручило грамоту. Однако после этого на работу у Натальи начались проблемы. Коллеги из зависти устроили женщине настоящую травлю: высмеивали ее известность и объявил бойкот. Началось противостояние. Руководство пассажирского предприятия тоже стало косо смотреть на свою самую знаменитую сотрудницу. Начальству не понравилось, что женщина рассказа