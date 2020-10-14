«Не летала ни разу в жизни»: Омская кондуктор встречает пассажиров в форме стюардессы

Омский кондуктор Наталья Перешивка выглядит, как настоящая стюардесса. Фото: Личный архив

Наталья Перешивка, которую пассажиры автобуса № 109 прозвали стюардессой за ее необычную форму, ни разу в жизни не летала на самолете. О небе она мечтает с ранней юности. Но застенчивая девушка, переехавшая в город из небольшого села в Горьковском районе Омской области, осуществить заветное желание так и не решилась. Сначала побоялась, что не пройдет отбор из-за слишком строгих требований. И поступила в училище на профессию «вязальщица». Впрочем, практика на трикотажной фабрике пошла только на пользу. Наталья абсолютно точно знает, как сшить одежду так, чтобы даже при небольших затратах она сидела с иголочки.

Работа кондуктора начинается в 6 утра, но Наталье это не мешает выглядеть свежо и опрятно весь день. Фото: Личный архив

Потом родились дети и было уже не до самолетов. Наталья сменила совершенно разные профессии: была санитаркой в нескольких детских больницах и даже работала в охране одного из крупных сетевых магазинов.

А 11 лет назад устроилась на работу кондуктором. И эту, казалось бы, ничем не примечательную профессию Наталья превратила в настоящее искусство. Она даже форму для себя покупает за свой счет в специальном авиационном магазине, где шьют для омских стюардесс. У женщины три таких костюма на смену.

Омичка считает, что в искусство можно превратить любой труд – было бы желание. Фото: Личный архив

– Недавно мне супруг подарил красные сапожки, так что я к ним в тон сшила еще один костюм, – продолжает Наталья. – Выйду из отпуска – обновлю. Пассажиры вот удивляются, как это я весь день работаю и всегда в белоснежной рубашке. Летом, когда очень жарко, я даже специально домой прихожу в обед, чтобы надеть все свежее.

О невероятно милой и интеллигентной женщине, которая выглядит практически как бортпроводница международных авиалиний, знает уже весь Омск. А недавно слава о ней вышла и за пределы города.

– Заходит девушка. Сказала, что приехала в гости из Москвы, – рассказывает Наталья. – Говорит: «Вы так необычно выглядите! Можно я с вами селфи сделаю?». Ну и разметила где-то фото со мной в соцсетях. И тут началось: журналисты начали звонить, все хотят обо мне написать. Кстати, когда меня показали по ТВ, мне даже позвонил замглавы омского департамента транспорта Игорь Кожухов. Похвалил. А вот другие кондукторы почти все сразу от меня отвернулись. Женская зависть, наверное. Я пришла зарплату получать, со мной даже никто не поздоровался. Начали в соцсетях в личку писать, мол, что ты высовываешься, лучше всех хочешь быть! Звездой обзывают. А ведь хорошо выглядеть – это несложно. У любой женщины есть юбка или строгие брюки. Видимо, просто у людей нет желания приложить хоть какие-то усилия, чтобы быть опрятными.

Кстати, водитель Сергей Седельников, с которым Наталья проработала три последних года, тоже поддержал ее начинание. Он выходил в рейс в специальной форме: голубой рубашке, строгих брюках и пилотке – хоть сейчас за штурвал воздушного судна. К сожалению, недавно их слаженный дуэт распался. Сергею Анатольевичу из-за сложностей со здоровьем пришлось перейти на более легкую работу.

Водителю автобуса Сергею Седельникову тоже сшили красивую формую Фото: Личный архив

Наталья говорит, что в последние годы работает, скорее, за идею – ей нравится общаться с людьми и пассажиры в большинстве своем отвечают взаимностью. Тем временем труд кондуктора действительно тяжелый и не всегда благодарный. За прошлый месяц она получила 14 900 рублей, это с учетом того, что у нее первая категория. Ее дают за большой стаж работы и образцовый экипаж. Самую большую зарплату – 20 тысяч рублей – женщина получила четыре года назад. Тогда она за месяц отработала просто стахановские 316 часов. То есть, примерно по 10 часов в сутки вообще без выходных. Как ей удалось это выдержать и при этом не утратить бодрости духа, останется ее личной загадкой.

Наталья воспитала прекрасных сына и дочь. Фото: Личный архив

Гордость Натальи - 18-летняя дочь, которая сейчас учится на визажиста. Фото: Личный архив

Муж во всем поддерживает Наталью. Фото: Личный архив

А еще Наталья Перешивка – самая настоящая Снегурочка. Каждый Новый год она устраивает представления для ребятишек сотрудников пассажирского предприятия № 8, где трудится. За это ей выписывают премию в пять тысяч рублей. Существенная поддержка перед праздниками, признается омичка.

Каждый Новый год Наталья перевоплощается в Снегурочку. Фото: Личный архив

– Несмотря ни на что, мне удалось воспитать прекрасных детей. Сыну уже 30, у него руки из правильного места растут, он строитель. А младшей дочке исполнилось 18 лет. Она учится на визажиста, периодически периодически тренируется на маме, а потом устраивает мне фотосессии.

– Есть у вас какая-нибудь мечта?

– Муж говорит: «Бросай ты работу кондуктором! Ты достойна большего». Я вот думаю хоть частично осуществить то, что хотела когда-то, – стать проводницей в поезде. Уже нашла курсы переподготовки. Наверное, скоро на них запишусь. Буду много путешествовать (Смеется). А еще хочу на море побывать. Мне 27 декабря 50 лет исполнится, а я его еще ни разу не видела вживую.