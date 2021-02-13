К сожалению, еще одна яркая жительница Омска уже в ближайшее время может его покинуть. Пожалуй, самый известный омский кондуктор Наталья Перешивка, которую пассажиры за необычный внешний вид прозвали стюардессой, уволилась из ПАТП-8.После того, как о ней в соцсетях написала приехавшая в Омск в гости из Москвы девушка Маргарита Мельникова, на Наталью свалилась неожиданная слава. Об улыбчивой и всегда с иголочки одетой женщине писали федеральные издания и снимали сюжеты телеканалы.Только вот большинство других кондукторов не смогли от души порадоваться за успех коллеги и устроили ей травлю, обзывая «звездой». Далее ситуация только усугублялась. Наталью перевели со 109-го на другой маршрут. При этом вместо ее «родного» автобуса, который Перешивка лично отмывала и приводила в порядок долгое время, поставили работать на видавшую виды развалюху.Руководство транспортного предприятия, вроде бы, обещало помочь. Но, по большому счету, ничего не изменилось.– В январе меня, вообще, на пять дней поставили дежурить, – рассказала Наталья «Комсомольской правде в Омске». – Все это время я спала по 3 часа в сутки. В полпервого ночи мы только в гараж заезжали. Пока помою автобус, домой приезжаешь во втором часу. А в 4 утра уже вставать. Прошу, чтобы меня уже на нормальный график перевели. Говорят: «Войди в положение, все поувольнялись, некому работать». Ну я, думаю, ладно, выручу – что делать. А вот, когда ситуация эта разрешилась и меня, наконец, перевели на сутки через сутки, мои интересы никто не учел.Наталья жалуется, что ее без объяснения причин с 8-го графика, где большой поток людей, перевели на 20-й, где совсем малолюдно.– Мы выезжаем уже поздно утром, когда уже всех на работу и учебу развезли. За смену перевозим по 300 человек вместо 500-600, – объясняет кондуктор. – А у меня зарплата напрямую зависит от выручки. В деньгах это на 5-6 тысяч рублей меньше (это чуть ли не половина от всей ее месячной зарплаты. – Прим. авт.).Наталья обратилась за помощью в профком ПАТП-8. Обещали помочь и приезжавшие сделать с ней красивую фотосессию представители одной из политических партий. В итоге все так ничем и не закончилось.–Сказали потерпеть да первого числа. И вот уже середина февраля, а мы с водителем работаем по-прежнему. Последней каплей стало, когда нас на день перевели на 5-й график. На нем никто не ездит. Это было три дня назад. Я дождалась, когда откроется отдел кадров, и написала заявление на увольнение по собственному желанию. Сил бороться с системой у меня больше нет. 22 февраля мой последний рабочий день.Больше всего Наталья грустит, что так и не успела надеть свой новенький красный костюм, который сшила недавно, чтобы порадовать пассажиров. Обещает устроить его премьеру как раз 22 февраля.– Хочу хоть немного прорекламировать портного, который сшила мне костюм с юбкой и брюками на смену, и даже новенькую блузку – белую с красными пуговками. Ее зовут Айгуль Барсукова. Девочка несколько ночей не спала, чтобы побыстрее успеть все закончить. И вот не получилось его поносить даже... Я же со многими пассажирами дружу. Теперь по другому графику работаю, они огорчаются, что не попадают на меня – особенно детки. Пишут, звонят. Я им говорю: «Всех вас люблю, работала все эти 10 лет с большой любовью. Но больше так не могу, поймите меня правильно».– А вы уже думали, чем займетесь дальше?– Меня звали работать в троллейбусное депо, на новом «Адмирале». Но я туда зашла, как раз когда мы в аварию попали и с ним столкнулись, – мне как-то там неуютно стало. Я люблю автобусы. Может быть, устроюсь к какому-нибудь частному перевозчику. Или осуществлю, наконец, мечту и отучусь на проводницу поезда. Дети у меня уже взрослые: дочери 18 лет, сыну 31 год. Так что ничто меня не ограничивает, как в молодости. А, может быть, переберемся в Москву. Еще до всей этой истории с увольнением меня в соцсетях нашла девушка. Говорит, ее начальник, помощник Собянина по перевозкам, прочитал обо мне статью и попросил найти меня. Кондукторов там как таковых нет. Пригласили на экскурсию, показать, как у них работают контролеры. Пообещали даже оплатить расходы на дорогу и проживание. Я сначала растерялась, но после того, как решилась уволиться, думаю рискнуть. Все что ни делается, все к лучшему!Кстати, Наталья даже после увольнения планирует поддерживать общение со своими пассажирами, многие из которых за эти годы стали для нее родными. Недавно она завела страницу в Instagram, и через наше издание приглашает всех, кому интересна ее жизнь подписаться на нее.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Не летала ни разу в жизни»: Кондуктор из Омска встречает пассажиров в форме стюардессыНаталья Перешивка, которую пассажиры автобуса № 109 прозвали стюардессой за ее необычную форму, ни разу в жизни не летала на самолете. О небе она мечтает с ранней юности. Но застенчивая девушка, переехавшая в город из небольшого села в Горьковском районе Омской области, осуществить заветное желание так и не решилась. Сначала побоялась, что не пройдет отбор из-за слишком строгих требований. И поступила в училище на профессию «вязальщица». Впрочем, практика на трикотажной фабрике пошла только на пользу. Наталья абсолютно точно знает, как сшить одежду так, чтобы даже при небольших затратах она сидела с иголочки. (Далее...)«Перевели на маршрут, куда ссылают провинившихся»: Омская кондуктор-«стюардесса» пожаловалась на травлюВ жизни Натальи Перешивки все было благополучно до того момента, как ее заметили журналисты. Про кондуктора-«стюардессу», как ее прозвали за аккуратные костюмы, в которых она работает, не рассказал только ленивый. Ее фото размещали паблики, газеты и сайты, женщину показывали по ТВ. (Подробнее...)