«Перевели на маршрут, куда ссылают провинившихся»: Омская кондуктор-«стюардесса» пожаловалась на травлю

Наталья даже костюмы покупает в специальном магазине для работников аэропорта.

В жизни Натальи Перешивки все было благополучно до того момента, как ее заметили журналисты. Про кондуктора-«стюардессу», как ее прозвали за аккуратные костюмы, в которых она работает, не рассказал только ленивый. Её фото размещали газеты и сайты, женщину показывали по ТВ.

Однако оказалось, что разделить ее радость, даже такую небольшую, оказались способны далеко не все коллеги. Сначала другие Кондукторы начали писать ей гневные сообщения в соцсетях. Потом и после перешли в наступление.

– Когда из администрации города приехали мне вручать бланодарственное письмо, они на весь зал кричали «показушница» и «стюардесса», – жалуется Наталья. – Мне даже стыдно за дипломом было выходить...

А 15 ноября наша героиня вышла из отпуска и диспетчер поставила перед фактом: с «родного» 109-го маршрута ее снимают и переводят на другой. Без объяснения причин.

– Нас с водителем Андреем теперь ставят на 103-й маршрут, который идет до онкодиспансер, – рассказывает Наталья. – На нем никто работать не хочет. Туда ссылают провинившихся в наказание. Я спросила: «Неужели заслужила чем-то такое отношение». Диспетчер на это мне отвечает: «Закрой рот, твоего мнения никто не спрашивал!» Обидно, конечно. Тем более, что со многими постоянными пассажирами 109-го маршрута мы уже дружим. Мне одна женщина пишет в мессенджере: «Выходите быстрее из отпуска!» Я пообещала вернуться 15 ноября. И, получается, обманула. А люди меня там ждут и я тоже к ним привязалась уже.

Наталья рассказала, что ее «сослали» работать вот в этом автобусе.

В «чужом» автобусе очень грязно и холодно.

Наталья рассказала и вовсе удивительную вещь. Оказывается, несмотря на наличие служебной машины, в 109-м автобусе на работу периодически ездит замдиректора департамента транспорта Игорь Кожухов. Узнав о начавшихся проблемах, он пытался хотя бы морально поддержать Наталью и ее водителя Андрея.

– Мне и непосредственная моя начальница сочувствует, – продолжает Наталья. – Говорит, многих кондукторов-грубиянов бы с радостью уволила. Но работать некому, на наши зарплаты немного желающих. Поэтому берут кого угодно – лишь бы согласились. Как разрешить конфликт, никто не знает. А мне сейчас – хоть увольняйся!

Наталья рассказала, что сейчас вынуждена работать на видавшей виды машине. Кроме всего прочего, там очень холодно. Она принесла вязаные носки для водителя. Сама продолжает стойко ходить по салону в элегантном костюме.

Так раньше выглядел «родной» для Натальи автобус 109-го маршрута.

Раньше Наталья Перешивка ходила на работу как на праздник.

– Ну не могу я ходить в телогрейке перед людьми! – говорит кондуктор. – Когда первый раз зашла в новую машину, чуть не расплакалась. Грязища кругом. Поставила в угол пакет, аж столб пыли поднялся. Я поначалу, 10 лет назад, все чужие автобусы, которые мне дрставались чумазыми отмывала до блеска. А сейчас уже просто нет сил. Из печек ледяной воздух дует. Сейчас начнутся морозы, не представляю, как буду выживать.

Их «родную» 36-ю машину, которая ходила по маршруту № 109 отдали на подмену другому экипаж. А через три дня новый водитель попал в аварию и разбил ее.

– Я до сих пор не понимаю, почему у нас отобрали нашу «ласточку», которую мы ходили и лелеяли, – недоумевает Наталья. – Это был самый чистый «пазик» во всем городе. А сейчас зашла туда, грязь кругом, и вот теперь на ремонт еще отправили.

Единственное, что пока удерживает ее от увольнения, говорит Наталья Перешивка, – это пассажиры.

– Уже на этом, 103-м маршруте, меня начали узнавать, – говорит Наталья. – Зашли молодые девочки. Говорят: «Ой, а мы про вас читали! Можно с вами сфотографироваться, вы такая красивая!» У меня даже душа оттаяла. Вот ради такиз эмоций я и работаю.

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