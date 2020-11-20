Омского кондуктора-«стюардессу», пожаловавшегося на травлю, пробещали вернуть на ее любимый маршрут

Наталья Перешивка рассказала, что ее без объяснения причин сняли с маршрута, на котором она постоянно работает.

Судя по всему, благополучно и уже в скором времени закончится конфликтеая ситуация, в которую попала омский кондуктор Наталья Перешивка.

Напомним, женщина стала известной на весь город благодаря тому, что носит на работу костюмы стюардессы. Пассажиры ее так и прозвали. Около месяца назад про омичку начали рассказывать многие СМИ, включая федеральные.

После этого некоторые коллеги Натальи, по ее словам, начали притеснять ее. А после отпуска диспетчер и вовсе перевела ее с «родного» 109-го маршрута на 103-й.

– Нас с водителем Андреем теперь ставят на 103-й маршрут, который идет до онкодиспансера, – рассказала Наталья «Комсомольской правде в Омске». – На нем никто работать не хочет. Туда ссылают провинившихся в наказание. Я спросила: «Неужели заслужила чем-то такое отношение?» Диспетчер на это мне ответила: «Закрой рот, твоего мнения никто не спрашивал!» Обидно, конечно. Тем более, что со многими постоянными пассажирами 109-го маршрута мы уже дружим. Мне одна женщина пишет в мессенджере: «Выходите быстрее из отпуска!» Я пообещала вернуться 15 ноября. И, получается, обманула. А люди меня там ждут, да и я к ним привязалась уже.

Мы обратились за помощью в омский дептранспорта, и нам пообещали разобраться в ситуации. Что и было оперативно сделано:

– Кондуктор Наталья Перешивка была в отпуске, а ее водитель – на больничном, – объяснили нам в пресс-службе ведомства. – На закрепленном за ними автобусе работал другой экипаж. После ремонта автобуса экипаж Натальи и Андрея вернутся на свой график на маршруте № 109.

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