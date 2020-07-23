В Омске спустя год нашли тела матери и дочери Меркушиных, жестоко убитых главой семьи

Спустя год родные смогут наконец похоронить 40-летнюю Марину Меркушину и ее 16-летнюю дочь Кристину. Их зверски убил, казалось бы, самый близкий человек.

50-летний глава семьи Олег Меркушин безумно ревновал супругу – по утверждению знакомых, совершенно без повода. Мужчина запрещал ей даже лишний раз выходить из дома. А когда Марина записалась в спортзал, устроил истерику. В итоге, чтобы не «травмировать» домашнего тирана, женщина стала выходить только на работу и в магазин.

Но это не помешало Меркушину придумать очередной повод для скандала. Судя по всему, к преступлению Олег готовился заранее. Даже обменял российские рубли на тенге, намереваясь сбежать в Казахстан, когда все закончится.

Сначала семью Меркушиных объявили в розыск. Но скоро стало понятно: никого из них уже нет в живых.

Что происходило в ту страшную ночь, сейчас остается только гадать. Подруга Марины, обеспокоенная, что та не появилась на работе, пришла к ней домой. Входная дверь была открыта, а внутри открывалась картина не для слабонервных: вся комната залита кровью, а в соседней мирно спал малыш – общий сын Марины и Олега. Младшего ребенка ревнивец пожалел. А старшую дочь, которая, видимо, пыталась защитить свою маму, как и саму женщину, Меркушин зарезал. Тела вывез в неизвестном направлении.

Позже следователи найдут тщательно отмытое авто, на котором детоубийца скрылся. А через несколько дней обнаружили и его самого. В своем плане он не предусмотрел только одного – что не сможет жить после случившегося. Предположительно на девятый день после гибели жены и дочери он свел счеты с жизнью там, где и скрывался. Труп нашли в одном из сараев на окраине Калачинска.

Меркушин вывез тела убитых на этом авто, которое позже бросил в лесу.

Куда он спрятал тела жены и дочери Меркушин никому не сообщил. Все это время следователи раз за разом обследовали территорию Горьковского района, куда убийца мог увезти тела. И вот, наконец, эта история завершилась.

Останки убитых нашли в Горьковском районе. Фото: СУ СК России по Омской области

К сожалению, призрачная надежда, что мать и дочь смогли спастись, растаяла. Но для их близких даже возможность проститься с ними по-человечески сейчас, наверняка, бесценна.

ОФИЦИАЛЬНО

Официальный представитель СУ СК России по Омской области Лариса БОЛДИНОВА:

– Тела женщины и девочки удалось найти благодаря проведенным целенаправленно поисковым мероприятиям.