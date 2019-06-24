Омич, подозреваемый в расправе над женой и дочерью, покончил с собой на 9 дней после их смерти

Страшную находку сделали грибники в лесополосе в 25 километрах от Калачинска. Несколько дней тому назад они обнаружили машину, в салоне которой были следы замытой крови. Выяснилось, что авто принадлежит 50-летнему местному жителю Олегу Меркушину. Мужчину подозревают в убийстве из ревности 40-летней жены Марины. Также, по версии следствия, он убил и собственную 16-летнюю дочь, которая, вероятно, заступилась за мать. В СМИ появилась версия, что девочка была для убийцы приемной, но она не нашла подтверждения.

Наутро в квартире Меркушиных соседи нашли только спящего младшего сына. При этом комната была залита кровью, валялся нож, а в подъезде следователи обнаружили следы волочения тел.

Судя по всему, Меркушин вывез убитых им родных в багажнике машины. Куда он их спрятал, пока не установлено. В лесу рядом с брошенным авто их не нашли. По словам родственников, Меркушин постоянно возил в машине саперскую лопатку, которой он, вероятно, копал могилы для жены и дочери. Этот инструмент пропал. А вот самого Олега обнаружили 20 июня.

Машину, на которой Меркушин предположительно вывез тела, нашли в 25 км от Калачинска.

– Тело подозреваемого нашли на окраине города Калачинска в сарае, расположенном на заброшенном дачном участке. При осмотре трупа каких-либо телесных повреждений не обнаружено, – рассказали в пресс-службе областного СУСК.

Как выяснилось, Меркушин решился свести счеты с жизнью не сразу после того, как спрятал тела жены и дочери. Никакой предсмертной записки или другой зацепки с указанием места рядом с телом Меркушина не было. Какое-то время он, вероятно, размышлял, что делать дальше. Поняв, что домой вернуться не сможет и вообще нигде не спрячется от мыслей о том, что сделал, мужчина решился на крайний шаг. По предварительным данным, это произошло на 9 день после гибели Марины и Кристины.