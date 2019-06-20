Тело омича, обвиняемого в расправе над женой и дочерью, нашли на заброшенной даче

Страшную находку сделали грибники в лесополосе в 25 километрах от Калачинска. Несколько дней тому назад они обнаружили машину, салон со следами замытой крови. Выяснилось, что авто принадлежит 51-летнему местному жителю Олегу Меркушину. Мужчину подозревают в убийстве из ревности 40-летней жены Марины. Также, по версии следствия, он убил и собственную 16-летнюю дочь, которая, вероятно, заступилась за мать. На утро в их квартире соседи нашли только спящего младшего сына. При этом комната была залита кровью, валялся нож, а в подъезде следователи обнаружили следы волочения.

Судя по всему, Меркушин вывез тела убитых им родных в багажнике машины. Куда он их спрятал, пока не установлено. А вот его самого обнаружили сегодня, 20 июня. Вероятно, мужчина, поняв, что натворил, покончил с собой.

– Сегодня на окраине города Калачинска в сарае, расположенном на заброшенном дачном участке, местными жителями было обнаружено тело подозреваемого. При осмотре тела каких-либо телесных повреждений не обнаружено, – рассказали в пресс-службе областного СУСК. – В настоящее время назначены необходимые экспертизы, проводятся поисковые мероприятия по установлению местонахождения тел потерпевших. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я видел, как муж хотел ударить Анну, но дочь заступилась»: Сосед рассказал о конфликтах в семье, пропавшей в Калачинске

О странном происшествии в одном из домов Калачинска уже второй день судачат все местные. Тревогу забили в Центральной районной больнице - Анна Петрова (фамилия и имя изменены), работавшая там бухгалтером, во вторник не появилась на своем месте. На звонки Анна не отвечала. Коллега и подруга женщина пошла к ней домой и ужаснулась: двери квартиры открыты, везде следы крови, а в своей кроватке мирно спал 4-летний младший ребенок. (Подробнее...)