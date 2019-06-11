Омича, подозреваемого в убийстве жены и дочки, ищут в Казахстане

В городе Калачинск Омской области в конце мая пропала целая семья. Жена, муж и их 15-летняя дочь исчезли из дома, где они жили. Остался только их маленький 4-летний ребенок, который сейчас находится с родственниками. О пропаже стало известно после того, как соседи заметили кровь в подъезде, а знакомая семьи пришла к ним домой - в квартире повсюду была кровь и следы волочения, а в кроватке спал 4-летний ребенок. Женщина в панике обратилась в полицию.

На место происшествия сразу выехали следователи и криминалисты. Огромные лужи говорили об одном - в квартире убили нескольких человек. На следующий день следователи выдвинули версию о том, что глава семейства убил жену и дочь, тела вывез на своей машине и скрылся. Семью не могут найти уже две недели. Следователи возбудили уголовное дело.

Глава семейства Олег Меркушин, как и его жена Марина Меркушина с дочерью Кристиной Меркушиной сейчас находятся в розыске. Поисками занимаются не только сотрудники полиции, но и Росгвардия, а также волонтеры. Не оставаться равнодушными просят и омичей - всех, кто мог видеть машину, принадлежащую главе семейства, серебристого цвета марки «Киа» с номером Т684КС, просят позвонить в полицию. Любые сведения и о самой семье также будут полезны следователям.

Предположительно, глава семейства расправился с женой и дочерьюФото: odnoklassniki.ru

С момента пропажи семьи Меркушиных районы их поиска значительно расширились. Об этом рассказал заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области подполковник полиции Руслан Моисеев.

- Основная территория – это город Калачинск, Калачинский район, а также граничащие с ним районы области. Кроме того, в настоящий момент проводится комплекс разыскных мероприятий на территории как Российской Федерации, так и субъектов стран СНГ. Мы задействовали наших коллег, которые проводят мероприятия по прежнему месту жительства фигуранта с целью установить его дополнительные связи, образ жизни, которые поспособствовали бы дальнейшему задержанию, - сообщил Моисеев.

Известно, что семья жила в Калачинке всего несколько лет – они переехали из Казахстана. По всей видимости, на территории соседней республики сейчас и сосредоточены поиски. Не исключен и тот факт, что глава семейства сейчас прячется где-то в лесах – об этом пишут местные в социальных сетях. Олег - грибник и охотник, он прекрасно ориентируется на местности.

Местные судачат, что Олег убил жену из ревности, а дочь попалась под руку, когда стала защищать свою мать. В семье не раз были конфликты, соседи даже рассказали «Комсомолке», что муж не раз поднимал руку на Марину. Расследование уголовного дела продолжается.