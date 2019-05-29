2019-05-29T08:57:51+03:00
Общество

В пропавшей в Омской области семье муж с женой собирались разводиться

Следователи ищут тела женщины с дочкой. Они подозревают: глава семейства расправился с ними и скрылся
Станислав МУХИНЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Предполагается, что глава семейства убил дочь с женой и спрятал их телаПредполагается, что глава семейства убил дочь с женой и спрятал их телаФото: со страницы в ok.ru
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О странном происшествии в одном из домов Калачинска уже второй день судачат все местные. Тревогу забили в Центральной районной больнице - Анна Петрова (фамилия и имя изменены), работавшая там бухгалтером, во вторник не появилась на своем месте. На звонки Анна не отвечала. Коллега и подруга женщина пошла к ней домой и ужаснулась: двери квартиры открыты, везде следы крови, а в своей кроватке мирно спал 4-летний младший ребенок Петровых. Ни Анны, ни мужа Виктора, работавшего в местном «Водоканале», ни их 15-летней дочери здесь не было. Они как сквозь землю провалились.

- Семья хорошая, порядочная, тихая. Давно живут у нас здесь. Когда я узнала о случившемся - была в шоке, - рассказала нам соседка Анны Петровой.

Картинка у следователей сложилась быстро: у подъезда сыщики заметили следы волочения - будто кто-то тащил по земле что-то тяжелое. Соседи накануне рассказали, что в семье был громкий скандал. По информации «Комсомолки», конфликт у Петровых возник на почве ревности. И дело в семье уже давно шло к разводу. Следователи подозревают Виктора Петрова в убийстве жены и дочери. Скорее всего, он скрылся на машине. Сейчас мать и дочь ищет полиция, следователи, Росгавардия и волонтеры «Лиза Алерт». Ночь поисков ничего не дала.

Нам удалось дозвониться в районную больницу, где работает Анна, однако ее руководитель отказалась с нами разговаривать и никак не прокомментировала ситуацию. Другие сотрудники бухгалтерии также отказались с нами общаться, но они признались, что сегодня к ним поступает очень много звонков.

Пропавшая женщина работает в больнице бухгалтером

Пропавшая женщина работает в больнице бухгалтером

Оперативники проверяют все камеры видеонаблюдения на зданиях у трасс и автозаправок, где мог заправляться глава семейства во время побега.

Имена и фамилии участников истории изменены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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