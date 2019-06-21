Омич, убивший жену и дочь, был неродным отцом девочки

СЕГОДНЯ 06:15 2019-06-21T06:23:37+03:00

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В четверг, 20 июня, нашли тело 50-летнего Олега Меркушина, подозреваемого в кровавой расправе над собственной семьей. Мужчину, а также его жену и 16-летнюю дочь искали почти месяц.

Полицейские и волонтеры прочесывали лесополосы и берега рек, поиски велись и с воздуха. Недавно их продолжили даже за границей – предполагалось, что Меркушин попытается скрыться в Казахстане. Но нашли его невдалеке от дома, в сарае на заброшенной даче на окраине Калачинска. Вероятно, он сначала спрятал тела убитых жены и дочери, а потом покончил с собой.

По информации «СуперОмска», 16-летняя Кристина была неродной дочерью Меркушина. Однако девочка записана на его фамилию. И, судя по всему, воспитывал ее мужчина с самых пеленок.

Напомним, 50-летний Олег Меркушин, его 40-летняя супруга Марина и 15-летняя дочь Кристина бесследно пропали 28 мая. Друзья семьи забили тревогу после того, как женщина не появилась на работе, а девочка не пришла на экзамен. Когда пришли к ним домой, дверь была открыта, а в квартире, залитой кровью, спал только маленький сын Меркушиных.

– Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» и выдвинута версия, что глава семейства из-за ревности расправился с женой и дочерью, после чего погрузил их тела в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении, – рассказали в пресс-службе регионального СУСК.

Сейчас идут поиски исчезнувших матери и дочери. Несколько дней назад в лесу в 25 км от Калачинска грибники нашли автомобиль Меркушина. Не исключено, что тела Марины и Кристины подозреваемый закопал где-то неподалеку.

ИСТОЧНИК KP.RU