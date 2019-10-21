Следствие: Олег Меркушин заранее готовился к убийству жены и дочери

СЕГОДНЯ 12:13 2019-10-21T12:25:27+03:00

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Напомним, практически кровавая бойня произошла в ничем не примечательной, тихой семье Меркушиных из Калачинска. По версии следствия, Олег Меркушин жестоко расправился со своей женой Мариной и 16-летней дочкой Кристиной.

Поздно вечером перед своим исчезновением Марина Меркушина написала подруге последнее sms, в котором рассказывала, что собирается подавать на развод и опасается реакции мужа на это известие. Наутро она не появилась на работе. Когда соседи зашли в их квартиру, ужаснулись: входная дверь настежь, весь зал залит кровью. А в соседней комнате мирно спал 4-летний младший сын Меркушиных.

Позже следователи найдут труп главы семейства. Он висел в одном из заброшенных дачных домиков. В том, что он убил своих жену и дочь, у следствия сомнений практически нет – слишком многое на это указывает. Вероятно, на такой чудовищный поступок мужчину толкнула ревность.

– Подозреваемый безумно ревновал супругу по поводу и без. Контролировал все ее передвижения, пресекал всякое общение, ни друзей, ни подруг, – цитирует «СуперОмск» следователя по расследованию особо важных дел регионального СКР Павла Василенко. – Дошло до того, что женщина тайком от мужа ходила на фитнес. В какой-то момент потерпевшая, видимо, устала жить в полнейшей изоляции, вот и решила развестись. Развод – это ее инициатива. Как раз в день исчезновения, 28 мая или на следующий день она и собиралась идти подавать заявление.

Куда убийца спрятал тела любимой женщины и дочки, остается загадкой. Найти их теперь будет крайне сложно. Меркушин, вероятно, тщательно готовился к преступлению и только он знал точное место, куда спрятал трупы.

– Я считаю, что убийство подозреваемый он спланировал заранее, – предполагает Павел Василенко. – Хотя в это, на первый взгляд, очень сложно поверить. Он же был кристально чистым человеком – никаких проблем с законом, приводов в полицию, административных дел или каких-то нарушений. Он не употреблял алкоголь, об этом в один голос твердят все друзья, знакомые, родственники, коллеги, но в тот вечер он почему-то «напился», как писала его супруга. По всей видимости, для храбрости. Плюс за несколько дней до убийства Меркушин попросил на работе отгул, именно на 28-е число. За все время работы он ни разу этого не делал. Все развивалось, скорее всего, по такому сценарию: он пришел домой подшофе, супруга и дочка лежали вместе на диване, либо спали, либо готовились ко сну. Саму расправу подозреваемый учинил в промежуток времени между 24 часами и часом ночи. Почему он расправился с дочерью, но не тронул маленького, тоже большой вопрос. Может быть, девочка пыталась защитить мать, а может, просто спала не в своей комнате и попала под горячую руку. Подозреваемый после того, как спрятал тела и замыл машину, возможно, пытался вернуться домой, чтобы все убрать, а потом заявить, мол, поругались, схватила дочку и ушла, где сейчас не знаю. Меркушин очень любил сынишку, не думаю, что он надолго бы оставил малыша одного в квартире. Просто не успел, не думал, что все так быстро обнаружится. Вернулся к утру, подошел к дому, а там уже толпа народу, полиция, Следственный комитет. Понял, что все, беда, план провалился

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Страшную находку сделали грибники в лесополосе в 25 километрах от Калачинска. Несколько дней тому назад они обнаружили машину, в салоне которой были следы замытой крови. Выяснилось, что авто принадлежит 50-летнему местному жителю Олегу Меркушину. Мужчину подозревают в убийстве из ревности 40-летней жены Марины. Также, по версии следствия, он убил и собственную 16-летнюю дочь, которая, вероятно, заступилась за мать. В СМИ появилась версия, что девочка была для убийцы приемной, но она не нашла подтверждения. (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU