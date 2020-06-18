2020-06-18T15:04:47+03:00
Общество

«Хотел воспитать его настоящим мужчиной»: Отчим омского «мальчика на гречке» попросил о смягчении наказания

Напомним, мужчину осудили на 4,5 года, его жену – на 1,5 года колонии
Анна МИКУЛА
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Тот самый отчим (на фото справа), который издевался над ребенком.Тот самый отчим (на фото справа), который издевался над ребенком.
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В четверг, 18 июня, в Омском областном суде рассмотрели апелляцию Алины Юмашевой и Сергея Казакова. Напомним, парочка садистов систематически истязала 8-летнего сына Юмашевой. Отчим, работавший программистом в крупной компании, нашел в интернете способ, которым он пытал своего пасынка Пашу (имя изменено). Ребенка часами заставляли стоять голыми коленями на гречке. Иногда такое «воспитание» продолжалось всю ночь.

При этом ребенка не кормили и разрешали выпить только один стакан воды в сутки. В итоге гречка буквально вросла в кожу ребенка, а раны загноились. Когда все открылось, Пашу пришлось увозить в больницу на скорой. Удалить гречку смогли только хирургическим способом. Еще чудовищнее история выглядит из-за того, что все это Казаков проделывал с мальчиком с молчаливого согласия его родной матери – Алины Юмашевой.

В результате «воспитания» отчимом гречку из Пашиных коленок доставали хирургическим путем. Фото: СУ СК РФ по Омской области

В результате «воспитания» отчимом гречку из Пашиных коленок доставали хирургическим путем. Фото: СУ СК РФ по Омской области

Чтобы контролировать, как ребенок «отбывает наказание», Казаков снимал истязания на видео. Эти записи и стали главной уликой в деле. Потому что сам садист сразу пошел в отказ. Стало происходившее за стенами у соседей полной неожиданностью и для окружающих. Большинство знакомых описывают его как положительного и уравновешенного человека.

Омский «мальчик на гречке» рассказал, как ему живется в интернате.Анна МИКУЛА

На суде супруги недоумевали, за что их осуждают. Юмашева даже заявляла: даже если любимого осудят, она будет его ждать. Также женщина поделилась, что намерена жить вместе с Казаковым после его освобождения. То есть, это означало, что истязатель Паши снова бы вернулся в его семью. Чтобы этого не допустить, Алину лишили родительских прав.

Отчим и мать, заставлявшие сына стоять на гречке, частично признали свою вину в суде.

Сергею Казакову светит до 7 лет. Фото: Анна МИКУЛА

Сергею Казакову светит до 7 лет.Фото: Анна МИКУЛА

В итоге вину парочки мучителей удалось доказать. Казакова приговорили к 4,5 года колонии, Юмашеву – на 1,5 года. Впрочем, они посчитали наказание слишком суровым. Вот, что сказал Сергей в своем последнем слове на суде, где рассмотрели его апелляцию:

– Воспитывая ребенка, я хотел, чтобы он вырос честным и умным – как и подобает настоящему мужчине. В процессе воспитания стали возникать трудности. Я ошибочно полагал, что мы справимся без специалистов, разбирающихся в таких вопросах. В определенный момент я перешел к более жесткой мере воспитания. Я осознаю свою вину и раскаиваюсь в содеянном. Прошу смягчить мое наказание, насколько это возможно.

Судя по всему, судья не счел эти доводы убедительными. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, суд высшей инстанции оставил решение Омского районного суда без изменений.

– Приговор в отношении Казакова и Юмашевой в части квалификации и наказания оставлен без изменения, – уточнили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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