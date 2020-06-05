Стало известно, когда в Омской области откроются садики

В пятницу, 5 июня, в Омске прошло очередное заседание регионального оперштаба по коронавирусу. Как и предполагалось, на нем принято решение о существенном ослаблении действующего сейчас в регионе режима полной готовности, продленного до 14 июня.

Случилось то, чего с нетерпением ждали многие омичи, – открываются детские сады. По решению губернатора Александра Буркова, основанном на рекомендациях Роспотребнадзора, все дошкольные учреждения открываются с 22 июня.

Напомним, ранее речь шла об открытии только дежурных групп, в которые планировали брать только малышей, оба родителя которых вынуждены работать. В садиках уже начали изучать «спрос» и даже разослали родителям сообщения следующего содержания:

– Уважаемые родители! Это объявление для тех, кто собирался отправить детей в садик летом. Принимаются только те дети, чьи родители привлечены к трудовой деятельности. У них должна быть справка с места работы соответствующего образца, утвержденная губернатором. Образец должен быть у работодателя. А также, если нет возможности оставить ребенка с близкими родственниками (бабушки и т.д.). Большая просьба, сообщить нам информацию.

Теперь, судя по всему, в садики примут вообще всех детей.