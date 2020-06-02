Появилось расписание дачных автобусов в Омске на 2020 год

Этой весной из-за пандемии коронавируса и введенного в регионе режима полной готовности были временно отменены дачные автобусы. Добраться на садовые участки омичи могли только на такси или личном автомобиле.

И вот после распоряжения губернатора с 4 июня омичи смогут ездить туда и на общественном транспорте.

Мэрия Омска уже опубликовала подробное расписание всех таких маршрутов. По информации городского департамента транспорта, дачные автобусы будут ходить четыре месяца: с 4 июня по 31 августа четыре раза в неделю, с 1 сентября по 4 октября три раза в неделю. Также дачников обещают возить в праздничные нерабочие дни. С расписанием автобусов, которые работают по особому графику, можно ознакомиться здесь.

Полное расписание дачных автобусов в границах Омска.

Автобус № 34 (площадь Победы – Северо-Восточное кладбище).

Отправление от площади Победы по рабочим дням:

– 06.48, 07.43, 08.10, 8.59, 09.34, 10.18, 11.38, 12.18, 13.39, 16.12, 16.46, 17.32, 18.10, 18.31 (рейсы до Северо-Восточного кладбища);

– 05.42, 06.35, 06.42, 06.48, 07.23, 07.43, 07.55, 08.10, 08.37, 08.59, 09.17, 09.34, 09.52, 10.18, 10.35, 11.09, 11.38, 12.18, 12.59, 13.39, 13.58, 14.17, 14.36, 15.16, 15.52, 16.12, 16.46, 17.03, 17.32, 17.42, 18.10, 18.31, 18.56, 19.30, 20.09, 20.39, 22.07 (рейсы до ОПХ);

Отправление от площади Победы по выходным дням:

– 07.10, 07.37, 07.48, 07.58, 08.20, 08.35, 08.48, 09.01, 09.14, 09.37, 09.49, 10.02, 10.14, 10.34, 10.48, 11.02, 11.15, 11.27, 11.52, 12.17, 12.42, 13.28, 13.58, 14.32, 14.49, 15.02, 15.26, 15.42, 15.56, 16.10, 16.24, 16.55, 17.08, 17.21, 17.34, 17.49, 18.12, 18.29, 18.44, 19.10 (рейсы до Северо-Восточного кладбища);

– 05.42, 06.48, 08.08, 09.25, 10.48, 11.15, 11.38, 11.52, 12.17, 12.42, 12.58, 14.16, 16.45, 18.01, 19.30, 20.39, 21.59 (рейсы до пос. Большие Поля);

Отправление от Северо-Восточное кладбища по рабочим дням:

– 07.18, 08.13, 08.43, 09.32, 10.07, 10.51, 12.11, 12.51, 14.12, 16.08, 16.55, 17.33, 18.14, 18.52, 19.20, 07.45, 08.11, 08.24, 08.37, 09.00, 09.13, 09.26, 09.38, 09.56, 10.13, 10.25, 10.39, 10.50, 11.16, 11.41, 12.04, 12.51, 13.21, 13.54, 14.11, 14.24, 14.46, 15.04, 15.18, 15.32, 15.46, 16.17, 16.30, 16.43, 16.56, 17.11, 17.36, 17.51, 18.06, 18.19, 18.32, 18.47, 19.05,19.25, 19.45

Отправление от поселка Большие Поля по рабочим дням:

– 06.15, 07.10, 07.20, 07.35, 07.58, 08.22, 08.38, 08.57, 09.15, 09.40, 09.56, 10.30, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.19, 13.38, 13.58, 14.37, 15.14, 15.30, 16.03, 16.24, 16.50, 17.04, 17.28, 17.49, 18.09, 18.19, 18.47, 19.15, 19.33, 20.07, 20.41, 21.35, 22.42.

Автобус № 112 (улица Гашека – СНТ «Осташково»).

Отправление от улицы Гашека:

– 07.30, 08.12, 08.54, 09.36, 10.19, 11.03, 15.13, 16.03, 16.47, 17.31, 18.15, 18.59, 19.43.

Отправление от СНТ «Осташково»:

– 08.20, 09.02, 09.44, 10.26, 11.09, 11.53, 15.44, 16.34, 17.18, 18.02, 18.46, 19.30, 20.14.

Автобус № 119 (поселок Чкаловский – СНТ «Осташково»)

Отправление от поселка Чкаловский:

– 06.33, 06.57, 07.19, 07.40, 07.50, 08.02, 08.14, 08.26, 08.40, 08.51, 09.06, 09.21, 09.33, 09.44, 09.54, 10.06, 10.18, 10.32, 10.46, 11.01, 11.35, 12.09, 12.30, 13.04, 13.29, 13.49, 14.13, 14.32, 14.55, 15.08, 15.24, 15.38, 15.54, 16.09, 16.21, 16.33, 16.45, 16.57, 17.10, 17.22, 17.34, 17.52, 18.10, 18.29, 18.49, 19.10, 19.34, 20.04, 20.32, 21.00.

Отправление от СНТ «Осташково»:

– 06.20, 06.38, 06.59, 07.14, 07.36, 08.00, 08.22, 08.33, 08.43, 08.53, 09.05, 09.17, 09.29, 09.41, 09.54, 10.09, 10.24, 10.36, 10.47, 10.57, 11.09, 11.21, 11.35, 11.49, 12.04, 12.38, 13.12, 13.33, 14.07, 14.32, 14.52, 15.15, 15.32, 15:53, 16.06, 16.22, 16.36, 16.52, 17.07, 17.19, 17.31, 17.43, 17.55, 18.08, 18.20, 18.32, 18.50, 19.08, 19.27, 19.47, 20.07, 20.28, 20.56, 21.24, 21.52.

– 06.05, 06.54, 07.30, 07.57 (от микрорайона Осташково, без садов)

Автобус № 131 (улица 25-я Линия – СНТ «Золотое Руно»)

Отправление от улицы 25-й Линии:

– 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 18.00.

Отправление от СНТ «Золотое Руно»:

– 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 12.30, 13.30, 16.30, 17.30, 18.30.

Автобус № 141 (поселок Чкаловский – СНТ «Золотое Руно»)

Отправление от поселка Чкаловского:

– 08.03, 19.20.

Отправление от СНТ «Золотое Руно»:

– 08.30, 19.50 (рейс через ул. 75-й Гвардейской Бригады, ул. 3-й Разъезд).

Отправление от улицы 20-й Линии:

– 07.35 (рейс через ул. 3-й Разъезд, ул. 75-й Гвардейской Бригады)

Автобус № 171 (поселок Чкаловский – СНТ «Осташково»):

Отправление от поселка Чкаловского:

– 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 18.15, 18.45.

Отправление от СНТ «Осташково»:

– 08.03, 08.33, 09.03, 09.33, 10.03, 10.33, 11.03, 11.33, 12.33, 14.03, 15.03, 16.03, 17.03, 17.33, 18.03, 19.18, 19.48.

Автобус № 178 (ПО «Иртыш» – СНТ «Осташково»):

Отправление от ПО «Иртыш»:

– 08.12, 09.46, 17.12, 18.46.

Отправление от СНТ «Осташково»:

– 08.56, 10.30, 17.56, 19.30.

Автобус № 139 (улица Дружбы – остановка «Подстанция»):

Отправление от улицы Дружбы:

– 07.00, 07.50, 08.41, 09.31, 11.30, 12.20, 14.11, 15.05, 15.56, 16.50, 17.50, 18.50,

Отправление от остановки «Подстанция»:

– 07.50, 08.40, 09.31, 10.21, 12.20, 13.10, 15.01, 15.55, 16.46, 17.40, 18.40, 19.40.

Автобус № 90 (улица Бархатовой – СНТ «Медик»):

Отправление от улицы Бархатовой:

– 07.42, 08.13, 08.40, 09.21, 10.16, 10.46, 11.29, 16.23, 16.57, 17.31, 18.05, 18.39, а также с заездом в РЭБ – в 08.40, 18.05.

Отправление от СНТ «Медик»:

– 08.33, 09.04, 09.31, 10.10, 17.14, 17.48, 18.22, 18.56, 19.30 (обычные рейсы);

– 11.03, 11.33, 12.16 (рейсы до поселка Солнечный).

Отправление от РЭБ:

– 09.48, 19.13.

С полным расписанием дачных автобусов, которые будут ходить за пределами Омска, можно ознакомиться здесь.

Добавим: несмотря на запуск дачных автобусов, льготный проезд в транспорте для пенсионеров временно отменен. Режим полной готовности продлен в Омской области продлен до 14 июня, и местный жителей старше 65 лет настоятельно просят пока оставаться дома и не рисковать своим здоровьем.