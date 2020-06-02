2020-06-02T07:03:14+03:00
Общество

Мэр ответила, разблокируют ли транспортные карты омским дачникам

С 4 июня в городе запускают садовые маршруты
Станислав МУХИН
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До окончания режима самоизоляции транспортные карты омичей не разблокируют.До окончания режима самоизоляции транспортные карты омичей не разблокируют.Фото: Татьяна ЭЙХМАН
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После ряда послабление в режиме самоизоляции в Омске с 4 июня запускают дачные автобусы. Однако транспортные карты льготников до сих пор заблокированы. Это было сделано в самом начале карантина, чтобы жители меньше передвигались по городу.

Мэр Омска Оксана Фадина ответила, будут ли льготникам размораживать их карты.

- Решено с 4 июня возобновить работу садовых маршрутов. С этого дня возобновят работу в полном объеме маршруты, которые курирует департамент транспорта и министерство строительства и транспорта Омской области, - сказала Оксана Фадина в эфире ГТРК Иртыш. - Что касается льготного проезда, то я напомню: режим повышенной готовности будет продлен до 14 июня. Мы отменяли льготный проезд для школьников, студентов и пенсионеров как раз для того, чтобы эти категории оставались в режиме самоизоляции. До 14 июня льготный проезд возвращать не будем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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