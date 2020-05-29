2020-05-29T19:21:21+03:00
Общество

Послабления в самоизоляции в Омске: С 4 июня можно заниматься спортом на улице, и открывать торговые центры

Но садики смогут заработать лишь через неделю
Станислав МУХИН
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За нарушение режима самоизоляции омичам грозят крупные штрафы.За нарушение режима самоизоляции омичам грозят крупные штрафы.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Закончилось заседание регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса в Омской области. На нем решали главный вопрос - продлевать режим самоизоляции в регионе или нет. Экономический блок омского правительства уже не первую неделю настаивает на введении ряда послаблений. Ранее рассматривалась возможность разрешить работать ресторанам с летними верандами. Предлагал минобр и открыть дежурные группы в омских садиках. Омичи давно уже вышли на работу, а оставлять детей им не с кем. Но категорически против выступал глава Роспотребнадзора Александр Крига.

Все эти вопросы правительство подняло в очередной раз. После заявления губернатора Александра Буркова о выходе Омской области на плато по коронавирусу омичи были вправе надеяться на существенные послабления в режиме самоизоляции, а то и на полную его отмену. Существенные послабления предлагал на заседании оперштаба и экономический блок правительства. И в итоге режим смягчили.

С 4 июня разрешено:

- гулять для занятий спортом (исключение - жители старше 65 лет. Они обязаны оставаться дома);

- работать торговым центрам и магазинам в них, если площадь их торгового зала не превышает 400 квадратов. Но все точки общепита в них и детские комнаты будут закрыты;

- работать всем магазинам с отдельным входом с улицы, если зал не больше 400 квадратов;

- начать занятия в автошколах;

- запустить дачные маршруты и автобусы в Омске.

Но все эти послабления, по словам губернатора, обернутся более жестким контролем. Надзорные органы будут очень строго следить за масочным режимом и дезинфекцией помещений. Ответственными будут руководители открытых организаций.

- Мы будем усиливать контроль и ответственность руководителей всех организаций. Все претензии будут направлены на соблюдение масочного режима, дезинфекции, - сказал Александр Бурков.

4 июня по-прежнему запрещено:

- работать кинотеатрам;

- открываться кафе и ресторанам;

- работать садикам.

Про детские сады губернатор высказался отдельно. Он заявил, что понимает обеспокоенность жителей, но попросил дать время.

- Мы будем смотреть еще неделю. Если ситуация будет сохраняться, заболеваемость снижаться, тогда мы будем открывать детские сады, будем открывать летние площадки ресторанов, - сказал губеранатор. - Потребность есть в открытии кафе, ресторанов. Важно, чтобы они готовились к открытию, начинали закупать средства индивидуальной защиты, дезинфекции. Буквально нам нужна еще неделя, чтобы мы оценили. Первый шаг мы уже сегодня сделали, важно, как будет соблюдаться масочный режим. От этого зависит будущее открытие бизнеса, кинотеатров и театров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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