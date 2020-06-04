Назван документ, дающий родителям право водить ребенка в садики Омска летом

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:51:15+03:00

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Жители Омска надеются, что власти все-таки запустят дежурные группы в детсадах. Они закрыты уже несколько месяцев из-за эпидемии коронавируса. С 4 июня власти ввели ряд послаблений в режим самоизоляции, но дошкольные учреждения так и не открыли. При этом в соседних регионах садики работают.

Сейчас в оперштабе и омском правительстве обсуждается целесообразность запуска дежурных групп. Жители давно просят чиновников сделать это. Некоторые вынуждены сидеть с детьми, поэтому лишились работы. Как стало известно "Комсомолке", заведующим и воспитателям садиков уже даны задания узнать спрос на дежурные группы. Принимать будут не всех. Об этом педагоги уже сообщают омичам. Водить в садик ребятишек смогут только семьи, в которых оба родителя работают. Придется предоставлять специальный документ.

Многие родители в месенджерах начали получать от воспитателей следующие сообщения:

Уважаемые родители! Это объявление для тех, кто собирался отправить детей в садик летом. Принимаются только те дети, чьи родители привлечены к трудовой деятельности. У них должна быть справка с места работы соответствующего образца, утвержденная губернатором. Образец должен быть у работодателя. А также, если нет возможности оставить ребенка с близкими родственниками(бабушки и т.д.). Большая просьба, сообщить нам информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU