2020-06-04T18:14:13+03:00
Общество

Штраф в тысячу рублей за снятую маску, скидки до 50% и море антисептика: В Омске открылись ТЦ

Несмотря на все принятые меры, покупатели пока с опаской идут за покупками
Анна МИКУЛА
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Видно, что «Каскад» готовился к открытию почти как к боевым действиям.Видно, что «Каскад» готовился к открытию почти как к боевым действиям.Фото: Анна МИКУЛА
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– С праздником!

– И вас с открытием! Вот и наше счастье настало! – так сегодня приветствовали друг друга продавцы «Каскада», встретившиеся возле эскалатора после долгой разлуки.

Последние два месяца все омские торговые центры находились практически в осадном положении. Из-за вынужденного простоя во время режима самоизоляции они оказались на грани выживания. Сегодня, 4 июня, им разрешили открыться. Чтобы не упустить шанс, руководство, видимо, сделало все, чтобы работа началась без происшествий. Ведь очередное закрытие – уже из-за предписаний Роспотребнадзора – может стать роковым.

О том, что к открытию готовились серьезно, красноречиво говорит уже надпись, встречающая посетителей на двери центрального входа. В объявлении грозят штрафом в тысячу рублей для всех, кто рискнет зайти внутрь без маски.

Пока торговым центрам разрешили работать только по будням. Может, с этим связана их временная немноголюдность. Фото: Анна МИКУЛА

Пока торговым центрам разрешили работать только по будням. Может, с этим связана их временная немноголюдность.Фото: Анна МИКУЛА

На входе покупатели проходят "фейс-контроль" простуженных и пожилых без маски не пропустят. Фото: Анна МИКУЛА

На входе покупатели проходят "фейс-контроль" простуженных и пожилых без маски не пропустят.Фото: Анна МИКУЛА

В холле покупателей встречает столик с антисептиком и одноразовыми масками, а за ним стоят двое охранников – тоже в масках и перчатках.

– Не жарко так целый день стоять? – интересуюсь в одного из них – Алексея Валерьевича, судя по информации на бейдже.

– Такая инструкция, – серьезно окинув меня взглядом и, удостоверившись, что угрозы я не несу, сообщил Алексей Валерьевич. – Мы уже несколько дней готовимся к открытию.

– А что еще от вас требуется? Может быть, температуру измерять у посетителей или заболевших отсекать? – интересуюсь.

– Температуру перед началом рабочего дня измеряли у всех сотрудников. Насколько я знаю, на посетителей эта мера не распространяется. Единственное, нам рекомендовали не пропускать пожилых людей – для них еще действует режим самоизоляции.

– Народ не ругается, что заставляете маски надевать? – не отстаю.

– Нет, в подавляющем большинстве люди с пониманием относятся. Некоторые ворчат, но надевают. Сегодня еще пока конфликтов не было.

Покупатели, кстати, без напоминаний соблюдают социальную дистанцию. Фото: Анна МИКУЛА

Покупатели, кстати, без напоминаний соблюдают социальную дистанцию.Фото: Анна МИКУЛА

. Фото: Анна МИКУЛА

.Фото: Анна МИКУЛА

Многие магазины начертили на полу красные линии - для соблюдения рекомендованной дистанции. Фото: Анна МИКУЛА

Многие магазины начертили на полу красные линии - для соблюдения рекомендованной дистанции.Фото: Анна МИКУЛА

. Фото: Анна МИКУЛА

.Фото: Анна МИКУЛА

Удивительно, но в первый день открытия в торговый центр пришло больше мужчин, чем женщин. Кто-то присматривает себе новые вещи, несколько человек с интересом разглядывают витрины ювелирных магазинов.

Захожу в первый попавшийся магазин на первом этаже. Там продают дорогую мужскую одежду. Продавцы еще только разбирают новую коллекцию и «одевают» манекены в костюмы с иголочки, а я немного мешаю им работать.

После долгого перерыва сотрудники магазинов еще только распаковывают новые коллекции и оформляют витрины. Фото: Анна МИКУЛА

После долгого перерыва сотрудники магазинов еще только распаковывают новые коллекции и оформляют витрины.Фото: Анна МИКУЛА

Ковид не пройдет! Фото: Анна МИКУЛА

Ковид не пройдет!Фото: Анна МИКУЛА

– Наверное, сильно на вас отразился вынужденный простой?

– Это коммерческая тайна, – испуганно посмотрела на меня одна из продавцов.

– А вообще-то уже сегодня к нам очень активно приходят покупатели. Дело в том, что мы долгое время работаем именно в сегменте премиум-класса, в Омске мы чуть ли не единственные, – начинает рекламировать товар вторая сотрудница. – Своих постоянных клиентов знаем в лицо. Сегодня многие из них уже заглянули с самого открытия. Говорят, скучали.

Иду к их соседям – магазинчику азиатской косметики. Здесь девушки с масках тоже пока еще расставляют товар по полкам – и буквально все протирают антисептиком. Заодно предложили побрызгать и мне на руки.

– Ну, лишним не будет. Давайте, – соглашаюсь. – А вообще покупатели идут сегодня?

– Пока не очень, – вздыхают собеседницы.

– А чем заманивать будете, какой-нибудь антикризисный маркетинговый ход уже придумали?

– Устроили распродажу – скидка 20% на все.

Продавцы подошли к открытию во всеоружии. Фото: Анна МИКУЛА

Продавцы подошли к открытию во всеоружии.Фото: Анна МИКУЛА

Скидка сегодня, наверное, слово дня. Оно украшает даже не каждую вторую – вообще все витрины. Если магазины на первом этаже оказались в более выгодном положении, то выше пока картина не слишком радостная. По пустынным коридорам ходят редкие покупатели. За стеклянными витринами грустят так никем и не купленные демисезонные пальто и куртки, зонтики, купальники и чемоданы для путешествий – их готовы сбыть за полцены. Шубы тщетно манят беспроцентной рассрочкой.

Покупателей заманивают скидками. Фото: Анна МИКУЛА

Покупателей заманивают скидками.Фото: Анна МИКУЛА

Чемоданы пока не самый ходовой товар - с ними пока некуда путешествовать. Фото: Анна МИКУЛА

Чемоданы пока не самый ходовой товар - с ними пока некуда путешествовать.Фото: Анна МИКУЛА

Коридоры торгового центра пока выглядят пустынно. Фото: Анна МИКУЛА

Коридоры торгового центра пока выглядят пустынно.Фото: Анна МИКУЛА

. Фото: Анна МИКУЛА

.Фото: Анна МИКУЛА

– У нас и до этого кризиса дела шли на спад, – признается одна из продавцов. – Люди чаще стали покупать онлайн. Вот сегодня за несколько часов всего три человека зашли, ничего не купили...

– Может быть, пока еще мало посетителей из-за закрытых кафе и детских комнат? Люди же в торговые центры ходят есть и развлекаться.

– Может, и так...

– Арендную плату за помещение владельцы ТЦ с вас хоть не брали, пока вы были закрыты?

– Вроде бы, нет. Это надо у хозяйки уточнить. Мне все эти нерабочие дни даже зарплату платили. Но все равно, я очень рада вернуться, выйти из дома. А вы точно не с проверкой пришли? Мы, вон, все предписания соблюдаем!

– Нет, я точно не с проверкой.

– А, ну тогда приходите как-нибудь к нам за покупками!

. Фото: Анна МИКУЛА

.Фото: Анна МИКУЛА

Некоторые пока решили не открываться. Фото: Анна МИКУЛА

Некоторые пока решили не открываться.Фото: Анна МИКУЛА

На входе в каждый магазин антисептик, маски и призыв ими воспользоваться. Фото: Анна МИКУЛА

На входе в каждый магазин антисептик, маски и призыв ими воспользоваться.Фото: Анна МИКУЛА

Безопасность превыше всего. Фото: Анна МИКУЛА

Безопасность превыше всего.Фото: Анна МИКУЛА

Пришлось пообещать. Иду на сторону обувщиков. Тут картина веселее. Людей довольно много, все активно что-то примеряют.

– Не представляете, как мы ждали открытия торговых центров! – признается совсем юная девушка, деловито рассматривающая полки с босоножками в компании своих папы и мамы. – У меня свадьба скоро. Я уже думала, что без обуви пойду в ЗАГС.

Невеста с родителями выбирает обувь на свою свадьбу. Фото: Анна МИКУЛА

Невеста с родителями выбирает обувь на свою свадьбу.Фото: Анна МИКУЛА

На четвертом этаже тоже довольно безлюдно. Расположенные здесь фудкорт и детские игровые комнаты закрыты – торговым центрам разрешили открыться только на таких условиях. Маленькие магазинчики и студии маникюра, видимо, ждут лучших времен и не стали пока не открываться. Затянут заградительной лентой и ресторан «Суши Бамбуши». Уже известно, что владельцы сети решили, что продать заведения разумнее, чем продолжать бороться.

Рестораны и кафе пока затянуты заградительной лентой Фото: Анна МИКУЛА

Рестораны и кафе пока затянуты заградительной лентойФото: Анна МИКУЛА

Некоторые уже не вернутся в прежнем виде. Фото: Анна МИКУЛА

Некоторые уже не вернутся в прежнем виде.Фото: Анна МИКУЛА

Детские игровые комнаты пока необычно тихие. Фото: Анна МИКУЛА

Детские игровые комнаты пока необычно тихие.Фото: Анна МИКУЛА

По пути дальше встречаю техничку, которая энергично протирает все, что попадается под руку.

– Работы вам, наверное, прибавилось? – спрашиваю.

– Да мы и раньше каждые три часа мыли, а теперь все тоже самое, только еще антисептик добавился. Нам сказали протирать дополнительно все ручки и поручни, – рассказывает Альмира. – Все равно очень рада вернуться на работу. Мы же заранее готовились к приходу покупателей. Несколько дней подряд перед открытием все тут отмывали.

– Вы одна на участке справляетесь?

– Нас двое на первый этаж и еще по одной на остальные этажи и по одной на каждую лестницу. Справляемся.

Технички протирают все, с чем могут соприкоснуться люди. Фото: Анна МИКУЛА

Технички протирают все, с чем могут соприкоснуться люди.Фото: Анна МИКУЛА

ИСТОЧНИК KP.RU

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