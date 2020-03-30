«Мы с женой пока еще даже не видели детей»: Тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, как ему живется на самоизоляции

Совсем недавно наставник «Авангарда» Боб Хартли на время перерыва в играх КХЛ вернулся на родину, в Канаду. Из-за того, что в Северной Америке сейчас крайне непростая ситуация с коронавирусом, главному тренеру омской команды приходится находиться на самоизоляции.

– Мы еще на карантине, потому что вернулись из Москвы, – рассказал «Авангард ТВ» Боб Хартли. – Все прекрасно понимают, с чем пришлось столкнуться многим странам – со страшным вирусом, который отнимает жизни. Большое число людей сейчас в больницах. Естественно, ситуация не из приятных, но мы должны преодолеть ее все вместе.

Хартли рассказал, что их семью выручают друзья, которые приносят им продукты и оставляют в пакетах под дверью. Кроме того, они пользуются службой доставки из ресторанов. Также он нашел теплые слова для медиков и других специалистов, которые самоотверженно продолжают трудиться все эти дни.

Тренер рассказал, что общается с близкими по видеосвязи и проводит онлайн много переговоров по «Авангарду». Выяснилось, что он на досуге начал приводить в порядок дворик за своим домом, и они с супругой готовятся высаживать там цветы. Правда, климат в Канаде, видимо, еще более суровый, чем в Сибири – Хартли посетовал, что пока на улице лежит снег и не до занятий садоводством.

Сразу после карантина, если ему разрешат, он планирует работать волонтером, чтобы отблагодарить соотечественников за помощь и за их сердечность. А когда, наконец, закончится пандемия, он собирается провести турниры по гольфу для местных ребятишек.

– Боже, надеюсь, все скоро закончится, – отметил тренер. – Самое главное сейчас – следовать рекомендациям, оставаться дома и помочь предотвратить распространение вируса. Мы с женой именно это и делаем, и даже еще не виделись с детьми. В целом люди здесь подают очень хороший пример.

Он пока затруднился рассказать, каким ему видится будущий хоккейный сезон в России:

– Не знаю. Впервые в моей жизни хоккей не является первоочередным вопросом. Здоровье людей и сохранение их жизни – вот, что сейчас действительно важно, – подчеркнул Хартли.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сегодня стало известно, что у бывшего тренера «Авангарда» Майкла Пелино анализ на коронавирус оказался положительным. Об этом на Facebook рассказала его жена. (Подробнее...)

Боб Хартли на связи: как проходит карантин.#ОмскийАвангард #лучшедома #карантин Мы беспокоимся о каждом ястребе в том числе о наших тренерах, ведь количество заразившихся коронавирусом растёт, его недавно диагностировали даже у Майкла Пелино (здоровья ещё раз!). Вчера поговорили с главным тренером Авангарда Бобом Хартли, который сейчас находится на карантине: узнали, как он себя чувствует, чем занимается и как относится к сложившейся ситуации. Спойлер: Боб тоже подчёркивает: сейчас всем лучше дома!

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