У бывшего тренера омского «Авангарда» нашли коронавирус
Он заразился вместе с супругой
Майк Пелино заявил, что худшее позади.Фото: Facebook
Изменить размер текста:
У бывшего наставника омского "Авангарда" нашли коронавирус. Он заболел вместе с женой. Об этом заявила в Facebook сама жена канадского специалиста. К посту она приложила фото Пелино в медицинской маске.
- Мы продолжим самоизоляцию! Мы под наблюдением врачей, - сообщила супруга Пелино.
- Желаем Майклу и его близким здоровья, а наших болельщиков призываем внимательнее отнестись к своему и окружающих, это может коснуться каждого. Не паникуйте, соблюдайте правила профилактики и оставайтесь в самоизоляции, - говорится в сообщении пресс-службы ХК "Авангард".
ИСТОЧНИК KP.RU