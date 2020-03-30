У бывшего тренера омского «Авангарда» нашли коронавирус

30 Март 2020 2020-03-30T09:02:17+03:00

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У бывшего наставника омского "Авангарда" нашли коронавирус. Он заболел вместе с женой. Об этом заявила в Facebook сама жена канадского специалиста. К посту она приложила фото Пелино в медицинской маске.

- Мы продолжим самоизоляцию! Мы под наблюдением врачей, - сообщила супруга Пелино.

- Желаем Майклу и его близким здоровья, а наших болельщиков призываем внимательнее отнестись к своему и окружающих, это может коснуться каждого. Не паникуйте, соблюдайте правила профилактики и оставайтесь в самоизоляции, - говорится в сообщении пресс-службы ХК "Авангард".

ИСТОЧНИК KP.RU