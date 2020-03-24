2020-03-24T10:14:32+03:00
Общество

Короновирус в Омской области: Сколько человек заболело, что с масками и рейсами за границу и работают ли кинотеатры

«Комсомолка» выясняла, как боязнь коронавируса сказалась на жизни Омска
Станислав МУХИН
Поделиться:
В одном из супермаркетов кассирш отгородили от людей защитным стеклом.В одном из супермаркетов кассирш отгородили от людей защитным стеклом.Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Продолжается борьба с Covid-19 в Омской области. По-прежнему, в нашем регионе не выявлено ни одного случая.

СИБИРЯКИ НЕ СМОГЛИ УЛЕТЕТЬ ВО ВЬЕТНАМ

Однако число людей, находящихся на самоизоляции и карантине продолжает расти.

- Ситуация по коронавирусу в нашем регионе продолжает оставаться спокойной. Ни одного случая заражения Covid-19 не зафиксировано. Под наблюдением врачей находятся 2106 человек, еще 189 (чартер) прибыли в Омск сегодня ночью, и ими уже занимаются специалисты, 28 омичей находятся в стационаре инфекционной больницы с признаками ОРВИ, - сообщили в оперативном штабе.

Вмешалась зараза и в планы туристов, собиравшихся вылететь чартером из Омска во Вьетнам. Как раз накануне вылета в этой стране закрыли авиасообщение. До последнего было непонятно, смогут сибиряки отправиться на отдых или нет. Пассажиры уже сдали багаж, но на посадку в самолет их так и не вызывали. В итоге пока решалась судьба рейса люди с детьми провели в аэропорту всю ночь. Некоторых омичей неизвестность вывела из себя и у них начали сдавать нервы. Пассажиры устроили бунт.

- Выпустите уже нас отсюда домой, верните чемоданы и скажите, что рейса не будет! - кричала одна из омичек. - Мы уже сами не хотим никуда лететь. Не относите к нам, как к быдлу! Отправляете нас на час то туда, то сюда!

Тем временем, областные власти напоминают: всех вернувшихся из-за границы будут отправлять на домашний двухнедельный карантин. Не подчинившихся, будут наказывать. Стало известно о первом омиче, которого поймали на нарушении домашнего карантина из-за коронавируса. Сибиряк вышел из квартиры прогуляться. Факт зафиксировали в полиции и в Роспотребнадзоре. Теперь нарушителя ждет штраф. Правда, его размер всего 1 000 рублей. Не каждого эта сумма остановит.

- Все прибывающие из-за рубежа подлежат обязательной изоляции на 14 дней. Они должны находиться под медицинским наблюдением с ежедневной термометрией, оценкой состояния здоровья. Выходить из дома им запрещено. Доставка продуктов, удаление мусора могут быть организованы родственниками, знакомыми, живущими по другим адресам. При этом изолированные на дому должны находиться в период карантина одни в квартире, - подчеркивает руководитель Управления Роспотребнадзора по Омской области Александр Крига.

КИНОТЕАТРЫ РАБОТАЮТ, НО ЗРИТЕЛЕЙ МАЛО

Внесла коррективы опасная зараза и в работу больниц. Временно не будут проводить плановые операции, без которых жизни пациенту ничего не угрожает. Вся экстренная помощь, по заверениям властей, оказывается в обычном режиме. Отменили в больницах и свидания пациентов с родными. Особенно внимательно просят в минздраве отнестись к этому запрету семьи пациентов онкоцентра.

- Мы просим родственников и друзей наших пациентов соотносить состояние их близких, эпидемиологическую обстановку, вероятность проникновения в наши стены коронавируса с желанием увидеться, - говорит главный врач омского областного клинического онкологического диспансера Дмитрий Маркелов. - В нашем учреждении пациенты максимально уязвимы, и любой возбудитель может негативно повлиять на их здоровье. Мало того, если сюда попадет такой пандемичный вирус, как Covid-19, нам придется закрывать здание на обработку, а врачей и персонал отправлять на карантин. Для наших пациентов последствия могут быть самыми сокрушительными.

А вот омские кинотеатры пока закрываться не собираются, хотя в начале неделе Министерством культуры РФ был подписан документ о закрытие кинозалов по всей стране. Как пояснили нам в этих учреждениях, запретить работу омских кинотеатров могут только местные органы власти.

- Мы работаем в прежнем режиме и не собираемся пока закрываться. Билеты можно купить в любой момент, - ответили нам в одном из крупном кинотеатров города.

Тем не менее, они ощущают существенное снижение числа зрителей. Омичи стараются лишний раз не посещать места большого скопления людей.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что с масками в аптеках?

Масок по-прежнему в аптеках не достать - их дефицит на лицо. По данным властей, большая партия поступит только в четверг. Часть сибиряков скупают марлю и шьют их сами как в старые добрые времена. Но есть и те, кто выиграл от этой ситуации. На волне боязни вируса Covid-19 некоторые омские ателье стали получать заказы на изготовление масок. Естественно, там не стали упускать возможность заработать лишнюю копейку.

СКАЗАНО

«Мы получили из-за пандемии ажиотажный спрос в магазинах»

Губернатор Александр БУРКОВ:

- Число зараженных инфекцией в мире и стране пока растет. К счастью, у нас в Омской области ни одного случая не выявлено. Главное, что мы должны сделать, - и в дальнейшем не допустить завоза вируса на нашу территорию. Мы уже получили в связи с пандемией ажиотажный спрос на потребительском рынке. Тем не менее, на наших оптовых базах и складах торговых сетей запасы продуктов питания есть на полтора месяца, и они постоянно пополняются. В целом обстановка стабильная. Но нельзя расслабляться.

В ТЕМУ

Коронавирус COVID-19 в Омске, новости на 18 марта 2020 года: все, что известно о борьбе с заразой на эту минуту

Накануне в соцсетях стали появляться пугающие сообщения о якобы десятках заболевших и даже одном погибшем. При этом авторы, не имеющие никакого отношения к медицине, почему-то дают советы по борьбе с COVID-19. Эту информацию (далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ваши данные нужны для контроля медиками вашего здоровья»: Омичи, прибывшие из-за границы, теперь должны сообщать о себе Роспотребнадзору

«Комсомолка» решила проверить, что будет, если позвонить по номеру Роспотребнадзора. По легенде я недавно прилетел из Вьетнама. Звоню. (далее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В омском минобразования из-за коронавируса сделали заявление для родителей школьников

Школьникам разрешили посещать занятия по желанию - как решат их родители. В министерстве образования сделали следующее заявление о каникулах (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Лучше сидите дома»: Омичей просят не нести документы в мэрию - чиновники боятся заразиться коронавирусом
В Омске после посещения садика детей госпитализировали в больницу
За бездействие – штраф
В Омск прилетел чартер с 189 потенциальными переносчиками коронавируса
В крупной аварии в Омске пострадали четверо, двое из них - дети
В Омске из-за угрозы коронавируса закрыли для посетителей онкодиспансер
«Росводоканал Омск»: передавайте показания приборов учета дистанционно
2 миллиона «мусорных штрафов» пришлось заплатить омским предпринимателям
Омская актриса сыграла в психологическом триллере ТНТ
В Омске сделали памятник медицинской маске
Из-за угрозы коронавируса кассиров в омском гипермаркете посадили за стеклянное ограждение
В Омске шаманка провела обряд изгнания короновируса
Гипоаллергенное белье Palada можно купить на WildBerries
Гипоаллергенное белье Palada можно купить на WildBerries
Tele2 сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов
Омский вахтовик задавил вездеходом напарника
На Левом берегу в Омске на день отключат холодную воду
В Омске из-за многочисленных нарушений по безопасности закрыли СКК имени Блинова
Пьяный омич не найдя жену в больнице, решил что врачи ее убили и напал на них