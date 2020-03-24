Короновирус в Омской области: Сколько человек заболело, что с масками и рейсами за границу и работают ли кинотеатры

Продолжается борьба с Covid-19 в Омской области. По-прежнему, в нашем регионе не выявлено ни одного случая.

СИБИРЯКИ НЕ СМОГЛИ УЛЕТЕТЬ ВО ВЬЕТНАМ

Однако число людей, находящихся на самоизоляции и карантине продолжает расти.

- Ситуация по коронавирусу в нашем регионе продолжает оставаться спокойной. Ни одного случая заражения Covid-19 не зафиксировано. Под наблюдением врачей находятся 2106 человек, еще 189 (чартер) прибыли в Омск сегодня ночью, и ими уже занимаются специалисты, 28 омичей находятся в стационаре инфекционной больницы с признаками ОРВИ, - сообщили в оперативном штабе.

Вмешалась зараза и в планы туристов, собиравшихся вылететь чартером из Омска во Вьетнам. Как раз накануне вылета в этой стране закрыли авиасообщение. До последнего было непонятно, смогут сибиряки отправиться на отдых или нет. Пассажиры уже сдали багаж, но на посадку в самолет их так и не вызывали. В итоге пока решалась судьба рейса люди с детьми провели в аэропорту всю ночь. Некоторых омичей неизвестность вывела из себя и у них начали сдавать нервы. Пассажиры устроили бунт.

- Выпустите уже нас отсюда домой, верните чемоданы и скажите, что рейса не будет! - кричала одна из омичек. - Мы уже сами не хотим никуда лететь. Не относите к нам, как к быдлу! Отправляете нас на час то туда, то сюда!

Тем временем, областные власти напоминают: всех вернувшихся из-за границы будут отправлять на домашний двухнедельный карантин. Не подчинившихся, будут наказывать. Стало известно о первом омиче, которого поймали на нарушении домашнего карантина из-за коронавируса. Сибиряк вышел из квартиры прогуляться. Факт зафиксировали в полиции и в Роспотребнадзоре. Теперь нарушителя ждет штраф. Правда, его размер всего 1 000 рублей. Не каждого эта сумма остановит.

- Все прибывающие из-за рубежа подлежат обязательной изоляции на 14 дней. Они должны находиться под медицинским наблюдением с ежедневной термометрией, оценкой состояния здоровья. Выходить из дома им запрещено. Доставка продуктов, удаление мусора могут быть организованы родственниками, знакомыми, живущими по другим адресам. При этом изолированные на дому должны находиться в период карантина одни в квартире, - подчеркивает руководитель Управления Роспотребнадзора по Омской области Александр Крига.

КИНОТЕАТРЫ РАБОТАЮТ, НО ЗРИТЕЛЕЙ МАЛО

Внесла коррективы опасная зараза и в работу больниц. Временно не будут проводить плановые операции, без которых жизни пациенту ничего не угрожает. Вся экстренная помощь, по заверениям властей, оказывается в обычном режиме. Отменили в больницах и свидания пациентов с родными. Особенно внимательно просят в минздраве отнестись к этому запрету семьи пациентов онкоцентра.

- Мы просим родственников и друзей наших пациентов соотносить состояние их близких, эпидемиологическую обстановку, вероятность проникновения в наши стены коронавируса с желанием увидеться, - говорит главный врач омского областного клинического онкологического диспансера Дмитрий Маркелов. - В нашем учреждении пациенты максимально уязвимы, и любой возбудитель может негативно повлиять на их здоровье. Мало того, если сюда попадет такой пандемичный вирус, как Covid-19, нам придется закрывать здание на обработку, а врачей и персонал отправлять на карантин. Для наших пациентов последствия могут быть самыми сокрушительными.

А вот омские кинотеатры пока закрываться не собираются, хотя в начале неделе Министерством культуры РФ был подписан документ о закрытие кинозалов по всей стране. Как пояснили нам в этих учреждениях, запретить работу омских кинотеатров могут только местные органы власти.

- Мы работаем в прежнем режиме и не собираемся пока закрываться. Билеты можно купить в любой момент, - ответили нам в одном из крупном кинотеатров города.

Тем не менее, они ощущают существенное снижение числа зрителей. Омичи стараются лишний раз не посещать места большого скопления людей.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что с масками в аптеках?

Масок по-прежнему в аптеках не достать - их дефицит на лицо. По данным властей, большая партия поступит только в четверг. Часть сибиряков скупают марлю и шьют их сами как в старые добрые времена. Но есть и те, кто выиграл от этой ситуации. На волне боязни вируса Covid-19 некоторые омские ателье стали получать заказы на изготовление масок. Естественно, там не стали упускать возможность заработать лишнюю копейку.

СКАЗАНО

«Мы получили из-за пандемии ажиотажный спрос в магазинах»

Губернатор Александр БУРКОВ:

- Число зараженных инфекцией в мире и стране пока растет. К счастью, у нас в Омской области ни одного случая не выявлено. Главное, что мы должны сделать, - и в дальнейшем не допустить завоза вируса на нашу территорию. Мы уже получили в связи с пандемией ажиотажный спрос на потребительском рынке. Тем не менее, на наших оптовых базах и складах торговых сетей запасы продуктов питания есть на полтора месяца, и они постоянно пополняются. В целом обстановка стабильная. Но нельзя расслабляться.

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