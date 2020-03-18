Коронавирус COVID-19 в Омске, новости на 18 марта 2020 года: все, что известно о борьбе с заразой на эту минуту

Социальные сети и различные мессенджеры завалены различными фейками и небылицами о борьбе с коронавирусом. Активно распространяются слухи о том, что Омск якобы начнут обрабатывать специальным антисептиком с военных вертолетов и много всяких небылиц. Мы рассказываем честную и полную картину о том, как обстоят дела с COVID-19 в Омской области: какие меры принимают власти, как ведут себя жители и о чем точно не стоит беспокоиться. Вся информация только из официальных источников.

По состоянию на 18 марта в Омской области нет ни одного заболевшего коронавирусом. Об этом официально заявил губернатор Александр Бурков.

– К сожалению, мы знаем, что в ряде регионов уже выявлены случаи заболевания. Мы должны защитить нашу область от проникновения опасности. Ситуация в Омской области находится под контролем. Больных у нас нет, – сказал глава региона. – Для нас сегодня очень важно контролировать миграционный процесс. Ограничительные меры – подстраховка. Лучше на всякий случай поберечься и дуть даже на «холодное».

В основном все проверявшиеся прилетели из-за границы. Кстати, в Роспотребнадзоре уже предупредили: все вернувшиеся в Омск из других стран должны сообщить о себе в ведомство или в поликлинику по месту жительства. После посещения сразу 7 стран омичам, скорее всего, грозит двухнедельный карантин. Среди них Италия, Иран, Китай, Франция, Испания, Корея и Германия. Всем прилетевшим нужно сообщить о себе по телефону горячей линии Роспотребнадзора 32-60-26 или в поликлинику по прописке.

Поступление большой партии масок в аптеках ждут в пятницу 20 марта.Фото: ВКонтакте

В регионе запасено необходимое количество тестов для выявления COVID-19.

– Тест на эту инфекцию прошли уже больше 1000 человек. – Может быть, уже даже больше тысячи. Потому что только на прошлой неделе мы проверили где-то 960 человек. Все бесплатно, – уточнили санитарные врачи.

Сообщения о заболевших коронавирусом в Омске и тем более о погибших – фейк. Накануне в соцсетях стали появляться пугающие сообщения о якобы десятках заболевших и даже одном погибшем. При этом авторы, не имеющие никакого отношения к медицине, почему-то дают советы по борьбе с COVID-19. Эту информацию уже опровергли в минздраве.

– В общей сложности тесты прошли более 1000 омичей, которые приехали из потенциально опасных стран, – объяснила региональный замминистра здравоохранения Ольга Богданова. – Во всех случаях анализы на коронавирус были отрицательными.

С омичами, приехавшими из «коронавирусных» стран и сбежавшими из карантина, будут разбираться полицейские. За прибывающими из части европейских и азиатских стран, где сейчас бушует COVID-19, ведется особое наблюдение. Все такие люди обязаны обратиться к врачу и сдать анализы. И даже несмотря на отрицательный результат, оставаться на добровольной самоизоляции. Если попавшие в зону риска не приходят на проверку или не открывают дверь, когда приходит врач, информацию о них передают участковому. Сбежавшим из карантина пациентам грозит штраф в тысячу рублей.

Омичей, пришедших на работу простывшими, будут обязаны задержать до приезда врача. Особые меры настоятельно просят принять и руководителей омских предприятий. В случае, если сотрудник пришел с признаками простуды, его обязаны отстранить от работы. При этом отправлять домой его нельзя – иначе он может заразить всех вокруг. Начальник обязан вызвать на работу врача и передать сотрудника на обследование.

Сдать анализ на коронавирус по желанию не получится. Тестов на коронавирус в омских больницах достаточно, их бесплатно предоставляет новосибирская фирма «Вектор». Но вот сдать такой анализ просто по желанию, просто для успокоения не выйдет. Их проводят только определенной группе лиц. В первую очередь это люди, прибывающие из-за границы. Те, кто приезжают из других регионов России, в группу риска не входят.

Всех омичей, заболевших пневмонией, проверят на коронавирус. У COVID-19 аналогичные симптомы. Один из главных – затрудненное дыхание. Но инфицирование может проходить и бессимптомно. При этом человек, не болея сам, может заражать окружающих.

На данный момент на самоизоляции находятся 311 омичей. По информации начальника отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Омской области Татьяны Шаховой, большая часть наблюдаемых – россияне (203 человека). Также есть граждане КНР (95), Италии (7), Южной Кореи (5) и Германии (1).

Будет перенесена дата сдачи ЕГЭ. В связи с коронавирусом скорректировано расписание ЕГЭ, дата начала досрочного периода перенесена. В ближайшее время расписание обещают обновить, рассказали в областном минобразования.

Более 3 миллионов рублей потратили областные власти на борьбу с коронавирусом в Омской области. И это только затраты из бюджета на расходные материалы для проведения тестов для населения.

- Это только расходные материалы - пробирки, зонды, препараты. Я не говорю про средства индивидуальной защиты. Тогда затраты будут выше, - уточнила замминистра здравоохранения Омской области Ольга Богданова.

Школьникам временно разрешили не посещать занятия. Карантин в учебных заведениях не вводится, но родители детей сами решают, получать знания и выполнять задания они будут на дома или в классе. С 21 марта в школах начинаются каникулы, скорее всего они продлятся 3 недели. Уже четыре омских вуза – ОмГУ, ОмГУПС, ОмГПУ и ОмГТУ перешли на дистанционное обучение. Будут изменения и в графике сдачи ЕГЭ.

Проблема с масками в аптеках есть, но 20 марта власти ждут большого поступления этих средств защиты.

- Маски есть, но конечно количество их ограничено. Вы можете позвонить в справочную аптек, и узнать, по каким адреса они есть и там купить. - Ждем и надеемся, что в эту пятницу в Омскую область прибудет достаточно большое количество медицинских масок, - сказала замминистра здравоохранения Ольга Богданова. - Вокруг масок не нужно паниковать: она помогает лишь, когда ее носит больной человек. А здоровому она приносит лишь один дискомфорт. Маска здоровому поможет не заразиться лишь если ты находишься очень близко к человеку с инфекцией.

Студентам омского медицинского университета под угрозой отчисления запретили покидать общежития вуза. Там они должны находиться с 17 марта до 23 апреля. Не разрешают даже уехать домой в районы области. Присутствие всех на местах проверяет комендант. Многие студенты не понимают, как это остановит эпидемию коронавируса и откровенно против такого решения вуза. У некоторых уже были куплены билеты на поезда и пригородные автобусы.

Не смогли улететь из Омска во Вьетнам в ночь на 18 марта сотни туристов. Рейс отменили в последний момент. Люди не понимают, что им теперь делать и кто будет возвращать деньги за испорченный отдых.

Памятка омичам. Расскажите родителям, бабушкам, дедушкам.

- Нас кормили байками, сначала рейс перенесли, а в 1.30 ночи, когда люди уже сдали свои чемоданы, вылет просто отменили. Людям раздали багаж, - рассказала одна из пассажирок отмененного самолета.

Большое число гаишников, стоящих прямо на дорогах в центре Омска, не связано с коронавирусом. Ранее горожане предполагали, что инспекторы вылавливают на улицах машины сибиряков, которые прилетели из-за границы, но не заявили о себе в поликлинику или Роспотребнадзор. В ГИБДД по Омской области нам заявили, что инспекторы вышли на усиленный режим работы из-за увеличившегося количества аварий. Проходит рейд по безопасности дорожного движения. С борьбой с COVID-19 это никак не связано.

КСТАТИ

В омском транспорте проводят дезинфекцию

С 3 марта в автобусах, троллейбусах и трамваях проводятся профилактические дезинфекционные мероприятия. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. Все это, конечно, в рамках борьбы с коронавирусом.

- В автобусах, трамваях и троллейбусах в обязательном порядке соблюдается ежедневный режим уборки салона с использованием дезинфицирующих средств, проводится проветривание подвижного состава после каждого рейса, - рассказали в мэрии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Таксист сжег деньги клиентов, узнав, что они были в Германии, где бушует COVID-

Не на шутку испугался своих пассажиров водитель одного из омских такси. Он узнал, что его клиентки были в Германии. Там как раз острая ситуация с коронавирусом. В итоге водитель так перепугался, что сжег деньги, которые они ему заплатили. А лицо и руки обмыл спиртом, который возит с собой. Видео с необычным таксистом появилось в социальных сетях.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

- горячая линия омского Минздрава: 8 (3812) 23–79–82;

- горячая линия омского Роспотребнадзора: 8 (3812) 32–60–26.