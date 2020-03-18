«Кормили байками, а ночью отменили рейс»: Омичи из-за коронавируса не смогли улететь во Вьетнам

18 Март 2020 2020-03-18T08:40:42+03:00

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Сорвался отдых у омичей, собиравшихся в ночь на 18 марта вылететь во Вьетнам. Виной всему вездесущий коронавирус. В этой стране неблагоприятная обстановка с распространением COVID-19. Поэтому Вьетнам закрыл свою границу. В итоге вылет самолета в эту теплую страну отменили в самый последний момент. Люди узнали об этом уже в аэропорту после сдачи багажа.

- Непонятная ситуация началась с 19 часов вечера. Нас кормили байками, сначала рейс перенесли, а в 1.30 ночи, когда люди уже сдали свои чемоданы, вылет просто отменили. Людям раздали багаж, - рассказала "Комсомолке" одна из пассажирок отмененного самолета.

Теперь непонятно, что делать омичам, собиравшихся в отпуск. И вернут ли им деньги за несостоявшийся отдых.

ИСТОЧНИК KP.RU