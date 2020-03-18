Омский таксист сжег деньги пассажирок, заподозрив, что они заражены коронавирусом

Судя по всему, очень впечатлительные люди в Омске работают таксистами. С одним из них накануне практически случилась паническая атака. Своими переживаниями он поделился в соцсетях.

– Сели две женщины в возрасте примерно 50+, – рассказывает напуганный водитель, – одна села вперед ко мне. После того, как немного проехали, выясняется, что она сегодня через Москву прилетела в Омск из Германии!!! Узнав это, я попросил ее пересесть на заднее сиденье и приоткрыл окна. Вот так – человек прилетел из неблагоприятной страны и спокойно гуляет по улицам! Ездит на такси. Как это так? Я начал выяснять. Весь разговор записан на видео. Слушайте! Вот вам и Омск! Мы тут никому не нужны!

На записи, выложенной таксистом, слышно, как пассажирки его уверяют: они прошли проверку тепловизором в Шереметьево, но это паникера нисколько не успокоило. Доставив женщин на адрес, мужчина кинулся к банке с медицинским спиртом, который возит с собой в машине, и протер руки, лицо и ноздри. А полученные за работу «заразные» деньги он безжалостно сжег.

Впрочем, не все комментаторы под этим постом разделили тревогу таксиста. Нашлись и те шутники, которые предложили теперь уничтожить и авто, – если следовать логике водителя, оно теперь тоже инфицировано.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/767081" frameborder="0"></iframe> Случай в такси.Видео: vk.com/omsk_live

В областном минздраве еще раз подчеркивают: пока в Омской области нет ни одного случая заражения COVID-19 и просят не поддаваться паническим настроениям.