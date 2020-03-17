В омском минобразования из-за коронавируса сделали заявление для родителей школьников

Сводки о распространении коронавируса не сходят со страниц газет. На данный момент известно более чем о 169 тысячах заразившихся по всему миру. Каждые сутки число заболевших вырастает примерно на 10-15 тысяч человек. Пугает людей и другое: пандемия может закончиться только к середине лета.

В Омской области пока не выявлено ни одного заболевшего коронавирусом. Однако на наличие вируса проверили уже 184 человека. Ни у кого из них опасный диагноз не подтвердился.

Несмотря на то, что в Омской области пока не выявлено ни одного случая коронавируса, маски и антисептики в аптеках города резко исчезли. Многие фармацевты уже попросту устали отвечать на один и тот же вопрос покупателей. Поэтому на некоторых витринах просто вешают объявления о том, что медицинских масок в продаже нет.

- Масок нет - шейте сами, пока есть марля, - фото с таким объявлением омичи обсуждают в соцсетях.

Многие аптекари признаются, что в ближайшее время средств защиты и не будут. Антисептики еще остаются, но подорожали. Потихоньку «продуктовая паника» из столицы начинает передаваться и омичам. Во многих магазинах активно разбирают туалетную бумагу, крупы, полуфабрикаты и консервы. Спрос на эти товары вырос на 10%. Однако владельцы супермаркетов успокаивают сибиряков: еды и предметов первой необходимости хватит на несколько месяцев вперед. С ценами на продукты пока тоже все спокойно - они не изменились.

- Каждый день отслеживаем спрос на товары. Ажиотажа в наших магазинах нет. Выручка немножко выросла, ощущаем повышенный спрос на крупы и консервы. Я не скажу, что все сметают с полок как в Москве. Запасы на складах у нас есть, - успокаивает омичей владелец сети супермаркетов предприниматель Виктор Шкуренко.

Омское правительство уже провело заседание по борьбе с коронавирусом. В регионе будут запрещены все публичные мероприятия численностью больше 100 человек. Особое внимание будут уделять миграции. Уже закрыта граница с Казахстаном, всех прилетевших тщательно проверяют в аэропорту. Школьникам разрешили с 17 марта посещать занятия по желанию - как решат их родители. В министерстве образования сделали следующее заявление:

- С 17 марта во всех образовательных организациях приостановлены все массовые мероприятия с обучающимися, приняты ограничительные меры по выездам организованных групп детей за пределы Омской области. Руководителям образовательных организаций поручено обеспечить контроль соблюдения самоизоляции на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении обучающихся из других регионов страны и зарубежных стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Кроме того, до 23 марта – когда начнутся каникулы – по решению родителей дети могут обучаться на дому. Далее будут решать по ходу развития ситуации.

Тем временем, уже четыре омских вуза – ОмГУ, ОмГУПС, ОмГПУ и ОмГТУ перешли на дистанционное обучение.

Сейчас под вопросом находится проведение в Омске «Дельфийских игр», запланированных на апрель. Этот международный форум могут перенести на ноябрь.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вахтовики из-за COVID-19 застряли в Новом Уренгое

Близкие омских вахтовиков, работающих в Новом Уренгое, бьют тревогу: несколько тысяч человек не могут вернуться домой. Из-за угрозы распространения коронавируса там отменили вертолеты. С 17 марта по решению местной администрации запретили въезд на территорию месторождения новых вахтовиков.

- Как будет осуществляться завоз провизии?. Люди должны выходить на работу и работать на износ, так как сменить их некому. А такая отрасль, как добыча, просто не может остановиться. Все понимают, что это огромные деньги, и интересы, здоровье и выносливость обычных людей ничего не стоят. Пока ориентировочно запретили полеты на 2 недели, но затянуться это может и гораздо дольше. Что делать? - сообщает жена одного из омских вахтовиков.

СКАЗАНО

«Больных у нас нет!»

Губернатор Александр БУРКОВ:

- К сожалению, мы знаем, что в ряде регионов уже выявлены случаи заболевания. Мы должны защитить нашу область от проникновения опасности. Ситуация в Омской области находится под контролем. Больных у нас нет. Для нас сегодня очень важно контролировать миграционный процесс. Ограничительные меры – подстраховка. Лучше на всякий случай поберечься и дуть даже на «холодное».

ЦИФРА В ТЕМУ

184 жителя Омской области госпитализировали с подозрением на коронавирус с начала эпидемии. Ни у одного из них опасное заболевание не выявлено. Несмотря на это местные жители стараются быть предельно осторожными и по возможности обезопасить себя. В результате всей этой истории аптеки явно в выигрыше – там почти повсеместно раскупили медицинские маски и средства дезинфекции.