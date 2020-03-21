Все о короновирусе в Омской области: ТОП-3 фейков, сколько заболели COVID-19 и сколько на самоизоляции

Главные вопросы, которые сейчас волнуют сибиряков, сколько случаев короновируса зафиксировано в Омской области и грозит ли региону карантин (подробнее см. «А в это время»). Боязнь опасного диагноза на людей действует так, что многие начинают верить во всякие небылицы. «Комсомолка» собрала главные фейки о COVID-19 и рассказывает, почему в них не стоит верить.

1. Город будут дезинфицировать с военных вертолетов?

Примерно с начала прошлой недели на омичи в мессенджерах начали рассылать друг другу тексты примерно такого сообщения:

«Сегодня в 23:00 и до 5:00 утра, вертолеты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23:00 находиться нельзя. Сообщили из военной части. Просят распространить».

В реальности, конечно, никто не будет этого делать. Во-первых, действенность такой обработки города очень сомнительна и малоэффективна. Есть ведь и много закрытых мест: подъезды, подземные переходы, супермаркеты, салоны автобусов в конце концов.

Во-вторых, если бы такое планировалось военными, естественно, оповещение населения проводилось бы явно не через мессенджеры.

2. Псевдо коммунальщики усыпляют жильцов и обворовывают квартиры?

Второй явный фейк вытекает из первого. Причем фантазия тех, кто хочет посеять панику, настолько изобретательна, что есть две вариации этой небылицы. Первая: под видом коммунальщиков, пришедших дезинфицировать квартиру от коронавируса, ходят мошенники. Специальным распыляемым раствором они усыпляют жильцов. Пока те спят, квартиру обворовывают. Во второй вариации фейка приходят медики якобы для замера температуры у людей и санитарной обработки жилище. Но в конце концов у авторов небылиц все заканчивается грабежом.

Ни одного подобного случая в реальности не было. Скорее всего, за основу взяты ситуации с лжегазовщиками. Недобросовестные фирмы действительно ходят под видом сотрудников и навязывают втридорога газовое оборудование.

3. В омской БСМП-2 есть пациенты с коронавирусом, но власти это скрывают?

Как всегда у каждой знакомой есть знакомая, у которой подруга работает в БСМП. Она-то якобы по секрету и шепнула: в их больнице уже лежат больные COVID-19. Но власти это скрывают. Эти сообщения омичи начинают пересылать друг другу. Многие в них верят. «Комсомолка» попросила минздрав прокомментировать этот фейк.

- Пациента с коронавирусом не повезут в больницу скорой медицинской помощи. Пока на территории нашего региона нет случаев заражения коронавирусом, - ответили в ведомстве. - Как только такой факт получит подтверждение - мы сразу же сообщим. За распространение фейковой информации можно получить реальное наказание.

ВОПРОС РЕБРОМ

Зачем роддом №4 освобождают от простых беременных?

Власти решили заблаговременно подумать и о безопасности беременных омичек, которые недавно побывали за границей или контактировали с иностранцами. Специально для них будет работать роддом №4. Обычных пациенток оттуда отселят в другие медучреждения. Правда, некоторые в соцсетях сразу же почему-то предположили, что дело в другом. Дескать, заболевших COVID-19 уже столько, что инфекционные больницы не справляются с потоком пациентов. В минздраве это опровергают.

- Роддом №4 освобождается, чтобы омички чувствовали себя комфортно, а врачи могли оказывать качественную помощь. Будущие мамочки, ранее поступившие в роддом, переводятся в другие учреждения родовспоможения Омска, – объяснили в минздраве.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На самоизоляции находится 434 сибиряка

По новым правилам после прилета из других стран омичи обязаны сообщить о себе в Роспотребнадзор или поликлинику по месту жительства. Таких сибиряков ждет домашний двухнедельный карантин, прозванный в народе самоизоляцией. Поэтому поначалу люди не спешили заявлять о себе – не хотели 2 недели сидеть дома.

Однако сейчас все изменилось.

- Жители стали активнее обращаться к медикам и готовы к карантину на дому. По данным на сегодняшнее утро число взятых под наблюдение граждан составляет 434, омичей, находящихся в стационаре - 26 человек. Больных коронавирусом нет, - сообщает оперативный штаб.

ВАЖНО!

Как отразился опасный вирус на жизни города?

· Дельфийские игры перенесены на ноябрь;

· досрочную сдачу ЕГЭ перенесут, основной график пересмотрят;

· отменили цирковые представления;

· школьники с 31 марта переходят на дистанционное обучение;

· границу с Казахстаном закрыли.

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