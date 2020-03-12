«Ваши данные нужны для контроля медиками вашего здоровья»: Омичи, прибывшие из-за границы, теперь должны сообщать о себе Роспотребнадзору

Теперь омичи, побывавшие за границей, должны сообщать о себе в поликлинику по месту жительства или же в Роспотребнадзор. Особенно это касается стран, в которых больше всего заболевших коронавирусом. О новом требовании к прибывающим в Омск пассажирам сообщили в Роспотребнадзоре.

- Призываем всех граждан, прибывших из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, информировать о своём местонахождении медиков. Для этого необходимо позвонить в поликлинику по месту жительства или в Роспотребнадзор по телефону 32-60-26. Медицинскими работниками будет организован ежедневный мониторинг температуры и общего состояния здоровья гражданина на дому, - говорится в официальном сообщении ведомства.

За неполные сутки, как выяснилось, о себе сообщили пока лишь только семеро сибиряков. Не исключено, что многие не знают о новом требовании. Хотя как контролировать его исполнение, тоже пока непонятно.

- По состоянию на утро 12 марта в ведомство позвонили 7 человек, - рассказала руководитель пресс-службы омского Роспотребнадзора Александра Барабанщикова. - Возможно, еще не до всех дошла информация просто.

Для чего это нужно, если списки всех пассажиров есть у аэропорта и миграционной службы, в ведомстве пояснить затруднились. Однако согласились рассказать, что будет происходить после звонка.

- Человек сообщит о себе, в инфекционной больнице у него возьмут мазки для проверки на наличие коронавируса. Омская область обеспечена необходимым количеством реагентов для проведения теста. Результат будет готов в течение 6-7 часов. Если вирус не будет найден, человек получит документ, подтверждающий это. В случае же, если диагноз подтвердится, человека отправят на карантин в больницу. Пока же в регионе не выявлено ни одного случая инфекции, - рассказали в Роспотребнадзоре.

При этом в ведомстве дали понять: что прилетающим из наиболее «опасных» стран (подробнее см. «Важно!») будет выдано постановление об изоляции на дому. Если человек будет игнорировать это предписание, то возможна даже уголовная ответственность. Правда, как санитарные врачи собираются следить за исполнением омичами условий домашнего карантина, нам тоже так и не смогли объяснить.

Лояльнее в Роспотребнадзоре будет к прилетевшим из стран, где зафиксированы лишь единичные случаи коронавриуса. После звонка на горячую линию ведомства им будет рекомендовано провести 2 недели в изоляции дома. Именно такой инкубационный период у нового вируса.

А пока омский минздрав дал рекомендации по профилактике новой болезни. Советы простые: использовать маски, чаще мыть руки и стараться не посещать массовые мероприятия.

ЗВОНОК НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ

«Ваши данные нужны, чтобы медики контролировали состояние здоровья»

«Комсомолка» решила проверить, что будет, если позвонить по номеру Роспотребнадзора. По легенде я недавно прилетел из Вьетнама. Звоню.

- Общественная приемная Роспотребнадзора слушает.

- Здравствуйте, в СМИ прочитал, что прилетевшим из-за границы теперь нужно сообщать о себе по этому номеру.

- Вы прилетели?

- Ну да.

- Ваша фамилия, имя, отчество, - с ходу начала специалист на том конце провода.

- А зачем это нужно?

- (долгая пауза) В смысле зачем? Вы должны нам сообщить, откуда прилетели, свой адрес и телефон.

- Так а для чего? Что дальше-то будет?

- Вы откуда прилетели?

- Из Вьетнама, - соврал я.

- Вы должны сообщить о вашем прилете из-за границы. Для того, чтобы сообщить кто вы и где проживаете. Чтобы врачи смогли контролировать состояние вашего здоровья.

- Так меня же проверили в аэропорту...

- Ну а вы для чего сюда звоните?

- Пытаюсь понять, зачем сообщать о себе.

- Я юрист, мне сказано регистрировать - я это делаю. Спрашиваю ваши данные - вы отказываетесь. Пожалуйста. Я вам дам телефон врачей эпидемиологического контроля, пообщайтесь с ними. Звоните 32-60-10 и 32-60-12. До свидания.

ВАЖНО!

Отдохнувших в каких странах будут проверять особенно тщательно?

1. Корея;

2. Китай;

3. Иран;

4. Италия;

5. Германия;

6. Франция;

7. Испания.