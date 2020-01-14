«Она покончит с собой с собой, если запретите нам встречался»: Парень омской школьницы, убившей мать, шантажировал ее

Как стало известно «Комсомолке», сейчас 15-летняя омичка Люда вместе с бойфрендом зверски убившая собственную мать, пытается все свалить на покойную. Девочка рассказывает следователям, что 43-летняя Елена Романова (все имена и фамилии изменены) вела асоциальный образ жизни – якобы пила и приводила в дом разных мужчин. Вот только Люда с парнем – единственные, кто так отзывается о погибшей. И соседи, и друзья, лично не заинтересованные в этой истории, в один голос утверждают: Елена Васильевна была порядочной, трудолюбивой, хоть и строгой женщиной. Об этом же говорит и мама погибшей.

По словам Марии Ивановны, ее единственная дочь все делала ради благополучия Люды, но против нового воздыхателя дочки-подростка была настроена сразу.

– При первом же знакомстве этот Ванин заявил Лене, что его родители – наркоманы, а он состоит на учете в психбольнице, потому что уже как-то пытался покончить с собой, – вспоминает Мария Романова. – Мол, если запретите нам встречаться с Людой, она тоже попытается свести счеты с жизнью. В общем, шантажировать начал ее таким диким способом. Как она после этого должна была к нему относиться? Естественно, она не хотела, чтобы ее ребенок общался с таким вот парнем.

В этой доме и разыгралась трагедия.Фото: Анна МИКУЛА

Женщина, спасаясь от дочери и ее приятеля, выбежала в этот тамбур.Фото: Евгения МИКУЛОВА

Напомним, трагедия случилась в ночь на 31 декабря. Елена Романова раньше времени вернулась домой и застала дочь-школьницу в постели с Алексеем Ваниным. Женщина и парень, у которых и без того были напряженные отношения, начали ссориться. На следственном эксперименте Ванин уверяет: женщина первой схватилась за нож, а они с Людой просто оборонялись.

Парень уверяет, что защищался.Фото: Следственный комитет России.

Только вот это не объясняет, почему парочка малолетних убийц, наносила удары в спину и голову уже лежавшей на полу Елене Васильевне.

В обстоятельствах этого дела сейчас разбирается региональный СКР. На время расследования Люду и Алексея поместили в СИЗО.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/753697" frameborder="0"></iframe> В Омске 15-летняя отличница с любовником зверски убила мать.

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В тот страшный вечер 30 декабря Елена Романова, которая работает продавцом, должна была уйти в ночную смену. Она решила сделать сюрприз своему единственному ребенку и уговорила коллегу подмениться. Но, как выяснилось, Люда в ту ночь ее совсем не ждала. Когда женщина открыла дверь квартиры (далее)

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