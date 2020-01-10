Школьница из Омска, зверски убившая с парнем мать, кричала врачам над ее телом: «Помогите моему парню!»

Появились подробности рокового дня смерти 43-летней Елены Романовой (имена и фамилии участников этой истории изменены). 31 декабря с ней зверски расправилась родная 15-летняя дочь Люда и ее 18-летний парень Алексей Ванин. Из-за проблем с учебой женщина была против их романа. В тот день она начала выгонять бойфренда дочери. Однако он схватился за нож, а Люда нанесла несколько ударов молотком.

Семья жила на окраине Омска в малосемейке по улице Бородина. Не самый благополучный район, но все характеризуют Романовых, как абсолютно порядочных людей. Не пили, не дебоширили, другие жильцы на них никогда не жаловались. Елена Романова одна воспитывала девочку. Уделяла ей время и внимание, как могла. Дочка радовала успехами в школе - была круглой отличницей, ходила в сильный лицей. Елена Романова работала вахтами. Часто отсутствовала дома, но всегда знала где ее Люда и с кем.

Осенью у девочки появилась любовь. В одной из студий актерского мастерства она познакомилась с 18-летним Лешей и потеряла голову. Видя это, женщина не возражала против встреч. Парень даже частенько ночевал в квартире Романовых. Но потом у школьницы начались проблемы с учебой. Мама считала причиной отношения с парнем. Требовала или налечь на учебу, либо расстаться. В тот роковой день женщина хотела сделать дочке сюрприз. Вернулась с вахты без предупреждения с кучей продуктов и подарков к Новому году. Однако застала Люду в постели с Алексеем, которому до этого говорила не появляться у них дома. Елена Романова начала выгонять парня. По его словам, несостоявшаяся теща схватила его во время сна за уши и начала стаскивать с дивана. В коридоре завязалась драка. Что было дальше, рассказывают соседи. Они до сих пор не могут отойти от шока.

- Мы услышали крики. Лена кричала в нашем общем тамбуре и умоляла о помощи. Я посмотрела в глазок и увидела ее всю в крови, на голове травмы... Честно говоря, меня чуть не вырвало, я такого никогда в жизни не видела. При этом Лена пыталась сама себе вызвать скорую, - рассказала сайту "Комсомольская правда" подробности соседка Романовых. - Но открывать дверь мы побоялись, мало ли кто там еще в подъезде.

Женщина, спасаясь от дочери и ее приятеля, выбежала в этот тамбур.Фото: Евгения МИКУЛОВА

Вместо этого жильцы вызвали скорую и полицию. До приезда экстренных служб, по рассказам соседей, влюбленная парочка закрылась в ванной. Они тоже были напуганы и не знали, что им делать. Первым делом Люда позвонила подруге матери и своей же крестной:

- Крестная, приезжай к нам. У нас дома все в крови, - сбивчиво сообщила ошарашенной подруге семьи девочка.

Парень уверяет: женщина первой бросилась на него с ножом.Фото: Следственный комитет России.

Вокруг лежащей в подъезде и умиравшей женщины бегала их собака. Она никого не подпускала к Елене. Даже медики смогли не сразу начать оказывать ей помощь. Пес вел себя агрессивно.

- До всей этой истории я бы и слова плохого не сказала про девочку. Люда постоянно гуляла с их пуделем. Я и подумать не могла, что у нее какая-то там безумная любовь. Мне казалось, она еще совсем ребенок, выглядит она лет на 12, - рассказывает соседка.

Отмечают жильцы и странную реакцию дочери. По их словам, она билась в истерике. Но совсем не из-за того, что убила мать. Над телом истекавшей кровью мамы Люда переживала, что простудится ее любимый. Леша выбежал в коридор в одних трусах и девочка его одевала.

- Представляете, она кричала медикам: "Помогите моему парню!" Они, видимо, тоже порезались во время борьбы. А у нее в этот момент умирала мать, - продолжает рассказ женщина. - Хорошая была женщина, тянула на себе семью как могла. Никаких пьянок у нее никогда не было, мужчин она домой точно не водила. Квартиру эту купила в ипотеку, вот и работала вахтами, чтобы ее оплачивать. Я ее целый месяц не видела. Думаю, все это время Лена жила одна. Этого ее парня тоже увидела только в ту ночь, когда все произошло.

Сейчас Алексей Ванин и Люда Романова находятся в СИЗО. Школьнице предстоит проверка на вменяемость в психиатрической больнице. Внятно объяснить, зачем убила мать, девочка следователям так и не смогла.

Напомним, трагедия произошла в одном из домов в городке Нефтяников. 18-летний Алексей Ванин напал с ножом на мать девушки. Женщина потребовала от них расстаться, когда у Люды начались проблемы с учебой. Скандал на этой почве обернулся убийством. Елене Романовой нанесли 30 ножевых ранений и многочисленные травмы головы. Ей их нанесла молотком дочь, которая помогла парню расправиться со своей матерью. У Ванина своя версия случившегося. Он уверяет следователей, что это Романова первая бросилась с ножом, а он защищался.

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В Омске 15-летняя отличница с любовником зверски убила мать, мешавшую им встречаться

В тот страшный вечер 30 декабря Елена Романова, которая работает продавцом, должна была уйти в ночную смену. Она решила сделать сюрприз своему единственному ребенку и уговорила коллегу подмениться. Но, как выяснилось, Люда в ту ночь ее совсем не ждала. Когда женщина открыла дверь квартиры (далее)

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