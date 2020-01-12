«Знала Лену с детства, мать ее в строгости держала»: Подруга омички, которую зверски убили 15-летняя дочь с бойфрендом, рассказала е ней

«Комсомолка» нашла близкую подругу Марии Романовой (имена м фамилии участников этой истории изменены) – матери 43-летней Елены, которую зверски убили собственная 15-летняя дочь Люда и бойфренд девочки 18-летний Алексей. Изначально сообщалось, что у девочки вообще нет больше близких, поэтому ее даже не могут отпустить под домашний арест. Но выяснилось, что это не совсем так. У нее есть бабушка. Вот только захочет ли она брать под опеку такую родственницу – большой вопрос.

– Мы с Марией (бабушкой убийцы. – Прим. авт.) жили по соседству в поселке Ключи – с самого его основания, – рассказывает наша собеседница. – То, что ее дочь Елену убили, для меня стало шоком. Я ее знала с детства, вместе ходили на дачу. Очень работящая девочка была, мама ее в строгости держала. Так получилось, что Лене, когда она выросла, пришлось и самой тоже воспитывать дочь одной. Ипотеку взяла, вкалывала. И вот ни на работе, ни соседи уже по дому в городе – никто ничего о ней плохого не скажет. Порядочная была женщина.

Напомним, трагедия случилась в ночь на 31 декабря. Мать вернулась домой с вахты из другого города – решила сделать своей единственной дочери сюрприз перед Новым годом. Но неожиданность получилась далеко не приятной. Елена Васильевна застукала Люду в объятьях парня. Родственница и раньше была не в восторге от нового приятеля дочки. Девочка, которая была почти круглой отличницей, перестала ходить в лицей и скатилась на тройки. Выгнали за постоянные прогулы ее и из театральной студии, где она занималась.

Алексея воспитывала бабушка. Его отец и мать были наркоманами, и их лишили родительских прав. В прошлом году пожилая женщина умерла, и Леша практически поселился в малосемейке у Романовых – несмотря на то, что мать его возлюбленной была категорически против этих отношений.

Неудивительно, что Елена Васильевна пришла в ужас, когда снова увидела так надоевшего ей молодого человека, да еще и в такой ситуации. Даже не сняв верхнюю одежду, она схватила парня за уши и начала стаскивать с дивана. Завязалась потасовка. Дочь встала на сторону любимого. Позже, уже во время следственного эксперимента он заявит, что якобы оборонялся он Елены Васильевны. Однако это не объясняет, почему парочка буквально забила женщину насмерть ножом и молотком. При этом последние удары они нанесли пытавшейся спастись от них матери в спину.

Женщина даже сама себе пыталась вызвать скорую. Когда на место приехали медики, Люда переживала не из-за умиравшей мамы, а из-за того, что простудится ее любовник, вышедший в тамбур подъезда в одних трусах. Девочка кутала его и просила фельдшера в первую очередь помочь ему.

Впрочем, парочка отделалась легкими ушибами, а их жертва, доставленная в БСМП-1 с тяжелейшими травмами, вскоре скончалась.

На время следствия обоих обвиняемых поместили в изолятор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/753697" frameborder="0"></iframe> В Омске 15-летняя отличница с любовником зверски убила мать.

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В тот страшный вечер 30 декабря Елена Романова, которая работает продавцом, должна была уйти в ночную смену. Она решила сделать сюрприз своему единственному ребенку и уговорила коллегу подмениться. Но, как выяснилось, Люда в ту ночь ее совсем не ждала. Когда женщина открыла дверь квартиры (далее)

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Появились подробности рокового дня смерти 43-летней Елены Романовой (имена и фамилии участников этой истории изменены). 31 декабря с ней зверски расправилась родная 15-летняя дочь Люда и ее 18-летний парень Алексей Ванин. Из-за проблем с учебой женщина была против их романа. В тот день она начала выгонять бойфренда дочери. Однако он схватился за нож, а Люда нанесла несколько ударов молотком. (Подробнее...)