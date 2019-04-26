2019-04-26T07:05:16+03:00
Общество

У омичей появится новый стадион вместо «Арены-Омск»

Распоряжение об этом подписал Дмитрий Медведев
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Фото: ru.wikipedia.orgФото: ru.wikipedia.org
Изменить размер текста:

Судьбу многострадальной «Арены-Омск» окончательно определили на федеральном уровне. Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве нового спорткомплекса в Омске, об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. Деньги на строительство будет осуществляться на основе частно-государственного партнерства, их выделят из федерального бюджета, также строительство профинансирует «Газпромнефть».

Напомним, спортивный комплекс «Арена-Омск» построили в 2007 году. Спустя 11 лет эксплуатации, перед началом хоккейного сезона 2018-19, в ее фундаменте нашли трещины. Это стало неожиданностью как для руководства «Авангарда», для которого арена была домашним стадионом, так и для всех омичей. В августе после тщательного обследования комплекса, арену признали аварийной и закрыли.

«Авангарду» пришлось переехать в подмосковную Балашиху и проводить все домашние матчи и тренировки там. Болельщиков не могло это не разочаровать, ведь хоккей для Омска все был и остается любимым видом спорта. Теперь же за родную команду приходилось болеть только через экраны телевизоров.

Однако, несмотря на все сложности с «Ареной-Омск», «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина впервые за долгое время и стал серебряным призером чемпионата КХЛ и чемпионата России. Омичи активно поддерживали родную команду на стадионе «Красная звезда», где для болельщиков установили трибуны и большой экран. Судя по очередям на вход в стадион, было видно, как омичи соскучились по хоккею.

После того, как арену признали аварийной, было несколько вариантов дальнейшего развития событий – ее могли реконструировать или снести полностью и построить новый стадион. По всей видимости, специалисты пришли к выводу, что трещины, которые нашли в фундаменте, невозможно отремонтировать. Именно поэтому уже принято решение о строителстве нового стадиона в Омске.

- Председатель Правительства сказал мне, что подписал специальное распоряжение о строительстве в городе Омске ледового дворца, чтобы наш «Авангард» мог выступать не в Балашихе, а у себя на родине, чтобы болельщики не ездили неведомо куда, могли быть в нашем городе, - сообщил депутат Государственной Думы РФ от Омской области Олег Смолин.

Пока неизвестны точные сроки строительства стадиона, а также место, на котором он будет построен. Вполне возможно, что стадион построят на месте «Арены-Омск», а старое здание снесут. Что касается сроков, то вполне возможно, что новый стадион появится у нас в городе к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году. Имея новый стадион к этому времени, Омск сможет претендовать на проведение части матчей у нас в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Чтобы все восстановить, нужно 1,5 миллиона»: пенсионер из Екатеринбурга рассказал, как коммунальщики разрушили его сад на крыше
Ему понадобилось 18 лет, чтобы высотка зацвела березами, ивами, сиренью и елью, а управляющей компании, лишь одно утро, чтобы все уничтожить
Зачем 21-летнего студента выбрали главой в глуши, где он даже ни разу не был
Но самый удивительный вопрос, которым задался обозреватель «КП» Владимир Ворсобин, приехавший к этому самому молодому главе поселения в стране, - почему этот юноша до сих пор со своей должности не сбежал?
Новости 24
На пожаре в Омской области спасли 7-летнего мальчика
В омской женской колонии устроили салон красоты
Хорошо ли приживаются импланты?
Скамейки для сквера Молодоженов сделают в омской колонии
Пенсионер из Омска, просивший его оштрафовать, устроил скандал в автобусе
«Ростелеком» поддержал праздник «Карапузы, на старт!2019» в Омске
В Омске ищут пропавшую школьницу, ушедшую из дома накануне
Яхту «Сибирь» готовят для кругосветного путешествия из Омска
Автомобильные опции - как не запутаться в предложениях современных автопроизводителей?
В Омске стартовал Международный фестиваль короткометражного кино «ОКНО»
В Омске две иномарки после столкновения влетели в дом
В Омске обещают установить 60-метровое колесо обозрения
Омичи специально устроили аварию, чтобы получить страховку
Cirque du Soleil при поддержке SKODA AUTO представляет шоу «ТОРУК – Первый полет»
Стала известна дата последнего звонка в Омске
Омичей приглашают на ВЫСТАВКУ "Сибирская строительная неделя 2019"