У омичей появится новый стадион вместо «Арены-Омск»

Судьбу многострадальной «Арены-Омск» окончательно определили на федеральном уровне. Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве нового спорткомплекса в Омске, об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. Деньги на строительство будет осуществляться на основе частно-государственного партнерства, их выделят из федерального бюджета, также строительство профинансирует «Газпромнефть».

Напомним, спортивный комплекс «Арена-Омск» построили в 2007 году. Спустя 11 лет эксплуатации, перед началом хоккейного сезона 2018-19, в ее фундаменте нашли трещины. Это стало неожиданностью как для руководства «Авангарда», для которого арена была домашним стадионом, так и для всех омичей. В августе после тщательного обследования комплекса, арену признали аварийной и закрыли.

«Авангарду» пришлось переехать в подмосковную Балашиху и проводить все домашние матчи и тренировки там. Болельщиков не могло это не разочаровать, ведь хоккей для Омска все был и остается любимым видом спорта. Теперь же за родную команду приходилось болеть только через экраны телевизоров.

Однако, несмотря на все сложности с «Ареной-Омск», «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина впервые за долгое время и стал серебряным призером чемпионата КХЛ и чемпионата России. Омичи активно поддерживали родную команду на стадионе «Красная звезда», где для болельщиков установили трибуны и большой экран. Судя по очередям на вход в стадион, было видно, как омичи соскучились по хоккею.

После того, как арену признали аварийной, было несколько вариантов дальнейшего развития событий – ее могли реконструировать или снести полностью и построить новый стадион. По всей видимости, специалисты пришли к выводу, что трещины, которые нашли в фундаменте, невозможно отремонтировать. Именно поэтому уже принято решение о строителстве нового стадиона в Омске.

- Председатель Правительства сказал мне, что подписал специальное распоряжение о строительстве в городе Омске ледового дворца, чтобы наш «Авангард» мог выступать не в Балашихе, а у себя на родине, чтобы болельщики не ездили неведомо куда, могли быть в нашем городе, - сообщил депутат Государственной Думы РФ от Омской области Олег Смолин.

Пока неизвестны точные сроки строительства стадиона, а также место, на котором он будет построен. Вполне возможно, что стадион построят на месте «Арены-Омск», а старое здание снесут. Что касается сроков, то вполне возможно, что новый стадион появится у нас в городе к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году. Имея новый стадион к этому времени, Омск сможет претендовать на проведение части матчей у нас в городе.