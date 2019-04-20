Омский «Авангард» уступил в финале Кубка Гагарина ЦСКА и взял серебро

В четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина омичи уступили ЦСКА со счетом 3:2. Счет в финальной серии 4:0. Однако победа москвичам в последнем матче далась нелегко, победителя пришлось определять в овертайме.

С первых минут москвичи начали активную атаку, но Бобков спас трудную шайбу, запущенную с ближнего пятачка. После этого «Авангард» не пускал соперника в свою зону и добавил жесткости. После удаления армейцев Шумаков забил первый гол, ЦСКА запросили видеопросмотр, но гол все же засчитали. В конце первого периода в ворота армейцев забросил Франсон и счет стал 2:0 в пользу омичей.

Во втором периоде армейцам удалось забросить шайбу на 24 минуте силами Капризова. После этого омичи активно атаковали, заставляя москвичей лишь обороняться. Третий период был очень напряженным, так как преимущество омичей было минимальным. ЦСКА провел много атак и армеец Окулов сравнял счет, он стал 2:2, и всех ждал овертайм.

Финал закончился на 78-й минуте со счетом 2:3. ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, а «Авангард» стал серебряным призером чемпионата КХЛ и чемпионата России. Отметим, что ЦСКА не выигрывал Кубок ни разу, и стал первой командой, выигравшей его «всухую». У армейцев, кстати, Кубок получил Александр Попов, который провел за ястребов 18 сезонов.

«Авангард» по итогам сезона стал самой результативной командой Кубка Гагарина - в 19 матчах они забросили 57 шайб. Председатель совета директоров «Авангарда» пообещал, что на закрытие сезона команда приедет в родной Омск.

- Конечно, команда поедет в Омск на закрытие сезона. Неправда, что «Авангард» не добился бы такого результата, если бы играл в Омске. Я не знаю ни одного игрока, который бы подписывал контракт и ставил принципиальное условие играть в Москве. Скоро мы соберемся, подведем краткий итог и наметим планы на будущее, - сказал Крылов.