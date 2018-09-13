Омского подростка, найденного через 11 лет в Волгограде не похищали, - мать знала, где сын

СЕГОДНЯ 13:50 2018-09-13T14:49:38+03:00

В этом доме и в этой комнате жил все последние годы Костя Костенко. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Все это время женщина даже не пыталась забрать Костю Костенко обратно домой. Теперь он может оказаться в детдоме [эксклюзив]

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История, достойная сериала, произошла в Волгограде. Там нашли 15-летнего подростка, который пропал в Омске еще 11 лет назад. К тому моменту Косте Костенко было всего 4 года. А увезла из города его семья цыган Оглы…

НЕ ОБРАЩАЛАСЬ В ПОЛИЦИЮ

Мальчика нашли случайно: он пришел к другу и попросил остаться переночевать. Маму товарища частые ночевки Кости насторожили, и она решила поговорить с подростком. Ей-то он и рассказал слезливую историю о том, как его обижают в цыганской семье и что это не родная его семья, а сам он из Омска. Тогда женщина заявила в полицию Волгограда. Цыганку-мачеху сразу задержали. Но она уверяла: воспитывала парня как родного.

Родная мама Кости, по версии следствия, отдала ребенка добровольно.Фото: Одноклассники

- В нем течет цыганская кровь - кровь моего мужа! - твердила она силовикам.

К истории подключились и полицейские Омска. Они довольно быстро нашли настоящую маму Кости. И она рассказала свою версию событий. Марина Костенко жила с женатым цыганом. У них родился сын Костя. Проблемы начались после смерти мужчины. По словам родной мамы подростка, все это время она жила с родней мужа и его супругой большой цыганской семьей. Потом по программе переселения из ветхого жилья Марина Костенко и Оглы получили две квартиры и стали разъезжаться. А Костя якобы пропал, когда Марина перевозила вещи в новые квадратные метры. Вернувшись в старый дом, она не нашла сына.

Есть момент, который не мог не насторожить во всей этой истории. Все эти 11 лет мать Кости не заявляла в полицию о пропаже ребенка. Силовикам она объяснила это так: родня умершего мужа сообщила, что мальчик находится с его настоящей женой. И искать их бессмысленно, поэтому Марина якобы и смирилась. Эту версию даже начал проверять следственный комитет по Омской области.

«УХОДИТЕ, МЕНЯ И ТАК ВЕЗДЕ ПОНОСЯТ!»

Но нам это показалось странным, поэтому мы тоже разыскали женщину и решили с ней поговорить. Подходим к дому на улице Завертяева. Здесь Марина живет уже 12 лет. У нее трешка на 10-м этаже. Домофона нет - заходим в подъезд вместе с соседями. Дверь приоткрыла аккуратно одетая женщина цыганской внешности. Сзади, в коридоре, бегал ребенок лет семи-восьми. Узнав, зачем к ней пришли, хозяйка квартиры отреагировала довольно агрессивно. Разговора по большому счету у нас не получилось.

- Уходите! Кто вы такой, чтобы я перед вами отчитывалась?! - попыталась свернуть беседу она. - Это не ваше дело, я сама со всем разберусь. Меня сейчас и так везде поносят.

- Женщина, у которой нашли вашего сына, говорит, что купила его у вас за половину дома.

- У меня есть все документы на ребенка. А про дом еще доказать надо!

- Заберете сына домой? - спросили мы.

- Конечно, как только будет можно, сама поеду туда и заберу его.

Соседи тоже мало знали о Костенко. Но в один голос отмечали: женщина она не самая дружелюбная. Мало с кем общается.

- Марина вроде бы работает продавцом в магазине. Сейчас живет одна с ребенком. Про пропавшего мальчика ничего не знаем. Она рассказывала, что жила с цыганом, но он был женат, - рассказала «Комсомолке» соседка. - Потом у нее был еще один цыган. Но она говорила, что выгнала его сама. Одно время Костенко выдвигалась в старшие по дому, но многие соседи были против, и ее не выбрали.

ПОДРОСТОК МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ В ДЕТДОМЕ

Кстати, в день нашего визита выяснилось: в тот же вечер мама Кости вылетела в Москву. По нашим данным, там она должна рассказать свою историю на ток-шоу в эфире одного из федеральных каналов.

Причины такого поведения стали понятны после общения с волгоградскими следователями. У истории получился необычный поворот.

- Мальчика никто не крал. У Кости есть официально оформленное свидетельство о рождении, его во время опроса нам предоставила Наталья Оглы, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе СУСК по Волгоградской области. - Мама все эти годы знала, где он находится. Даже изредка поддерживала с сыном связь. Но попыток забрать Костю не предпринимала. В 2010 году Наталья предупредила Марину, что переезжает с детьми в Волгоград, та сказала, что не возражает. В 2016 году мальчик вместе со старшей сестрой приезжал в Омск делать паспорт, разыскивал свою биологическую маму, но она не вышла на контакт. Также известно, что Марина Костенко претензий на подростка к Наталье Оглы не имеет. Маме друга Костя действительно говорил, что в семье цыган его обижают, но это не подтвердилось. Видимо, сказался переходный возраст ребенка.

Сейчас парень, вероятно, и сам не рад, что заварил всю эту кашу. Кстати, подросток плохо читает и почти не умеет писать. Все это время он не ходил в школу. Ребенка временно поместили в реабилитационный центр, где он проходит медицинское обследование. Обычная процедура для таких историй.

Интереснее другое: подросток категорически против возвращения к родной матери в Омск. Не хочет он, по нашей информации, и оставаться в семье Натальи Оглы. Не исключено, что в ближайшее время парень отправится в детдом, если органы опеки решат, что он находится в социально опасном положении. Чиновники уже подключились к ситуации и не подпускают к Косте Костенко журналистов.

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