Роспотребнадзор завершил проверку по Алексею Навальному, попавшему в омскую больницу

Самолет с политиком экстренно приземлился в Омске, когда ему внезапно стало плохо. Фото: ВКонтакте

Управление Роспотребнадзора Томской области завершило проверку по Алексею Навальному – материалы уже переданы для дальнейшего изучения в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, сообщают «РИА Новости».

Напомним, ранним утром 20 августа в омском аэропорту экстренно сел самолет авиакомпании S7, направлявшийся из Томска в Москву. Пилоты приняли решение приземлиться именно в нашем городе, потому что в соседней Тюмени была плохая погода. Об этом стало известно после обнародования переговоров командира экипажа с диспетчером.

Экстренную посадку самолет совершил из-за того, что одному из пассажиров внезапно стало плохо. Как выяснилось почти сразу, им оказался российский политик Алексей Навальный. На заехавшем прямо на летное поле реанимобиле пациента в крайне тяжелом состоянии увезли в омскую БСМП-1. В 10.05 он уже находился в реанимационном зале отделения токсикологии.

Омским медикам удалось стабилизировать состояние Алексея Навального. Следующие двое с половиной суток они провели практически в непрерывных консультациях с коллегами по поводу дальнейшего спасения пациента. Сначала – через телеконференцсвязь, потом приехали специалисты из Москвы и Берлина. Через 44 часа пребывания в БСПМ-1 больного спецбортом санавиации Германии увезли в клинику «Шарите», где он находится до сих пор.

По утверждению омских медиков, они не обнаружили в биологических жидкостях пациента следов яда и пришли к выводу, что Алексей Навальный впал в кому из-за нарушения углеводного обмена. По какой причине это произошло, они сообщить затруднились.

В свою очередь правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков выдвинуло другую версию: Навального могли отравить одним из группы отравляющих боевых веществ «Новичок».