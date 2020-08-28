Стало известно, почему самолет с Алексеем Навальным сел именно в Омске

Самолет с политиком экстренно приземлился в Омске, когда ему внезапно стало плохо. Фото: ВКонтакте

В Сети появилась запись переговоров, по всей видимости, командира экипажа самолета, где 20 августа стало плохо политику Алексею Навальному. Несмотря на то, что воздушное судно направлялось в Москву и логичнее было бы лететь западнее, в Тюмень, борт в итоге приземлился в Омске.

Из переговоров стало понятно, почему из двух городов, находившихся практически на одинаковом расстоянии от самолета с Навальным, выбрали именно Омск.

– Скажите, пожалуйста, нас Омск примет? – уточняет пилот. – У нас пассажиру плохо на борту. В Тюмени сейчас послушали – погода не очень хорошая. Сейчас, секунду, примем решение. «Сибирь» 2614 готовы на Омск. Скорая медицинская помощь пусть подъедет.

Напомним, самолет с Алексеем Навальным приземлился в Омске в 8.40. Прямо с летного поля политика в крайне тяжелом состоянии на скорой доставили в реанимацию токсикологического отделения БСМП-1. Там он провел 44 часа, а после был доставлен на лечение в Германию.