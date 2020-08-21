«Мы не возражаем»: Медики разрешили транспортировку Навального из омской больницы в Германию

Врачи разрешили транспортировку Навального в Германию.

Невероятно долгой выдалась для медиков из омской БСМП-1 пятница, 21 августа. С полвосьмого утра до полдесятого вечера они проводили практически непрерывный консилиум по поводу состояния Алексея Навального. Совещание шло сначала с прилетевшими реанимационным бортом московскими специалистами. Ближе к вечеру к ним присоединились коллеги из Германии, также прилетевшие спецрейсом.

Напомним, политик был госпитализирован в токсикологическое отделение БСМП-1 днем ранее в крайне тяжелом состоянии, после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет пришлось экстренно сажать в Омске.

Семья Навального практически сразу потребовала передать им пациента для госпитализации в другую больницу. Но медики до последнего стояли на позиции, что перелет может критически сказаться на и без того тяжелом состоянии их пациента. Однако через несколько часов, уже поздним вечером, они дали разрешение на перевозку.

– Считаю, что все равно существует определенный риск. Родственники – жена и брат – в отличие от вас полностью погружены и имеют все данные о диагнозе и состоянии пациента и берут эти риски на себя, – сказал журналистам заместитель главврача БСМП-1 Анатолий Калиниченко. – Мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар – тот, который укажут нам родственники и который подтвердит прием пациента. Этому будет предшествовать ряд юридических формальностей.

Московский коллега омского доктора оказался еще более осторожным в прогнозах относительно безопасности перелета для Алексея Навального в ближайшее время. Но также подчеркнул, что препятствовать родственникам в их желании поместить пациента на лечение в другое место они не могут.

– Мы много раз слышали, что в современной ситуации нет нетранспортабельных пациентов. Это так. Наверное, тело можно довезти в любом виде и состоянии, – считает представитель НМХЦ им. Пирогова Борис Теплых. – Но мы прежде всего исходим из безопасности пациента и исключения по возможности рисков. В течение всего дня мы видим положительную динамику. Когда больной стабилизируется и выйдет на плато, в любом случае мы не будем призывать перевозить его из этой больницы. Но, учитывая интересы семьи, мы не можем это запретить.

Также Анатолий Калиниченко пояснил, что врачи окончательно исключили отравление у Навального. При этом опроверг информацию, которая была озвучена несколькими часами ранее.

– Ходит информация о неком препарате, который обнаружили. У нас таких бумаг нет, – заявил Калиниченко. – В моче и крови не обнаружили. Клиника не соответствует отравлению этим веществом. Врачи санавиации из Германии провели с нами консилиум. Они полностью остались удовлетворены всем лечением. Согласились с нашим диагнозом. Бригада посчитала, что пациент транспортабилен. Они дали гарантии, что довезут его в Берлин живым.

Также врачи сообщили, что сейчас уже готовится специальный самолет, который доставит Навального в другую больницу.