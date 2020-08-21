В омскую больницу, где находится Алексей Навальный, приехали немецкие медики

Алексей Навальный уже двое суток находится в реанимации омской БСМП-1. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В пятницу, 21 августа, с 7.30 утра по омскому времени фактически весь день проводился консилиум врачей по поводу лечения политика Алексея Навального, находящегося в токсикологическом отделении больницы скорой медицинской помощи № 1.

Так сейчас выглядит территория возле приемного отделения БСМП-1. Фото: Анна МИКУЛА

Утром на помощь омским коллегам из Москвы прислали реанимобиль со специалистами из НМХЦ имени Пирогова и НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко.

К обеду врачи сообщили, что имеется пять основных версий, что могло привести к такому состоянию Алексея Навального. Спустя несколько часов огласили основную на данный момент – нарушение обмена веществ. По какой-то причине у пациента мог резко упасть сахар в крови, когда самолет начал набирать высоту. Именно поэтому врачи пока не дают разрешения на его транспортировку – при перепаде давления во время взлета и посадки критическая ситуация может повториться. Врачи опасаются, что у Алексея Навального прямо в воздухе начнутся судороги.

– Произошло резкое падение сахара в крови во время перепада давления при взлете, – пояснил главврач БСМП-1 Александр Мураховский. – Сопровождавшая Алексея Навального подтвердила, что перед взлетом он чувствовал себя хорошо. Наши московские коллеги настояли: чтобы избежать рисков, пациент должен оставаться на лечении в БСМП-1 до стойкой стабилизации состояния. Проводится весь комплекс необходимых мероприятий. Никто из коллег-реаниматологов нам не сказал, что мы что-то не выполняем или делаем неправильно.

В импровизированном пресс-центре, который устроили в спортзале БСМП-1, уже второй день многолюдно. Фото: Анна МИКУЛА

Также Мураховский сначала сказал, что в организме пациента не обнаружено ядов. Экспертизы сейчас проводятся в трех независимых лабораториях. Уже точно исключены барбитураты и оксибутираты.

Но к вечеру информацию уточнили: в крови и других биологических яды действительно не нашли. А вот в смывах с кожи, ногтей и одежды Алексея Навального обнаружили химическое вещество 2-этилгексил дифенил фосфат. Оно используется, в том числе в производстве пластиковых стаканчиков. Его удалось обнаружить благодаря хромотографическому исследованию на приборе, который имеется у омского УМВД на транспорте. Но устройство способно только определить наличие химического вещества, а не его количество. Это еще предстоит установить.

Также в пятницу днем в Омске приземлился самолет с медиками из Германии. Руководство БСМП-1 во время брифинга заявило, что не против их присутствия в больнице, если будут соблюдены формальности и пройдены все необходимые согласования.

На данный момент известно, что европейских коллег уже пригласили присоединиться к совместному совещанию омских и московских специалистов. Консилиум врачей длился почти 12 часов подряд.