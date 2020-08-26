«Это хамское оскорбление докторов»: Омские медики написали открытое письмо после истории с Алексеем Навальным

Самолет с политиком срочно приземлился в Омске, когда ему резко стало плохо. Фото: ВКонтакте

Алексея Навального увезли из Омска два дня назад, а обсуждение медиков из БСМП-1, куда в критическом состоянии привезли политика, продолжается до сих пор. Доктора посетовали, что родные Навального не поблагодарили их за спасение жизни пациента.

Спустя время близкие Алексея Анатольевича, кстати, сказали «спасибо» докторам, боровшимся за его жизнь 44 часа подряд. Несмотря на то, что у них, судя по всему, остались вопросы к руководству омской больницы, они написали слова благодарности простым врачам и фельдшерам скорой помощи.

– Хочу отметить, что очень благодарна медикам, спасшим Алексею жизнь в Омской больнице, и вовсе их ни в чем не обвиняю и не нападаю на них, как это утверждается в различных источниках, их работа заслуживает уважения, – написала в Twitter врач Навального Анастасия Васильева.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш также процитировала брата Навального:

– Я говорю спасибо пилотам, которые посадили самолет в Омске, врачам скорой, которые доставили его в больницу, медперсоналу из Омска и Москвы, которые поддерживали жизнь в Алексее, – пишет Кира.

Также прокомментировали ситуацию и представители омского штаба Навального.

– Можно только представить, каково работать и каждый день спасать жизни в таких условиях. Также отдельное спасибо пилотам S7, которые спасли Алексею жизнь, приняв решение посадить самолет, – говорится в их сообщении.

Но вот другие люди из окружения политика вели себя куда менее корректно. В частности заместитель главврача БСМП-1 Анатолий Калиниченко пожаловался, что ему в соцсетях начали писать оскорбления и угрозы.

Коллеги медиков из омской больницы написали открытое письмо в их поддержку. Там говорится, что в последнее время принято критиковать врачей. Иногда претензии обоснованы и на них стараются реагировать. Но ситуация с травлей врачей задела многих.

– Сегодня невозможно отрицать тот факт, что именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины Навальный остался жив. Уже через 16 минут после получения сигнала с борта самолета машина скорой помощи прибыла в аэропорт. Через 17 минут после того, как больного вынесли на носилках, он был доставлен в медицинский центр БСМП №1 г. Омска. [...] Мы же сейчас являемся свидетелями того, что сторонники Алексея Навального пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь. Люди, не имеющие медицинского образования, ставят диагнозы, рассуждают о лечении, манипулируют информацией. [...] По сути, мы столкнулись с таким явлением, как «политический» диагноз, которое не имеет никакого отношения к медицине. Этих людей больше интересует санузел в приемном отделении, в котором сейчас идет ремонт, нежели объективная оценка фактов о самочувствии больного, говорится в открытом письме за подписью главврачей крупнейших омских медучреждений.

Также омские врачи возмутились, что из сравнили с героями комедий Мольера, лечивших пиявками и кровопусканием:

– Для любого врача, давшего клятву Гиппократа, пациент – это прежде всего человек, которому нужна помощь, независимо от его политических взглядов и религиозных убеждений. Настоящий доктор всегда вне политики. Однако сейчас людей, сохранивших Навальному жизнь, втягивают в политический процесс. Им угрожают расправой, навешивают на них оскорбительные ярлыки. Считаем, что такое отношение к врачам, честно и профессионально выполнившим свой долг, недопустимо. Подобные попытки являются по-настоящему политическим диагнозом всем тем, кто пытается это делать.