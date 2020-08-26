Близкие Алексея Навального все-таки поблагодарили омских медиков за его спасение

Несмотря ни на что, Юлия Навальная держалась достойно. Фото: Анна МИКУЛА

Алексея Навального увезли из Омска два дня назад, но город и его врачей все еще продолжают обсуждать в СМИ.

Напомним, на пресс-конференции в понедельник главврач БСМП-1 Александр Мураховский, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что ни его лично и никого из его коллег сторонники Навального так и не поблагодарили. Более того, на медиков посыпались многочисленные оскорбления и даже угрозы.

Спустя время окружение Алексея Анатольевича, видимо, немного отойдя от пережитого шока и беспокойства за близкого человека, все-таки сказало «спасибо» простым омским врачам, которые сделали все от них зависящее, чтобы стабилизировать состояние пациента.

– Хочу отметить, что очень благодарна медикам, спасшим Алексею жизнь в Омской больнице, и вовсе их ни в чем не обвиняю и не нападаю на них, как это утверждается в различных источниках, их работа заслуживает уважения, – написала в Twitter врач Навального Анастасия Васильева.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш также процитировала брата Навального:

– Я говорю спасибо пилотам, которые посадили самолет в Омске, врачам скорой, которые доставили его в больницу, медперсоналу из Омска и Москвы, которые поддерживали жизнь в Алексее. Ну и бесконечное спасибо всем, кто помог надавить на власть и организовать вывоз, – пишет Кира.

Также прокомментировали ситуацию и представители омского штаба Навального.

– Можно только представить, каково работать и каждый день спасать жизни в таких условиях. Также отдельное спасибо пилотам S7, которые спасли Алексею жизнь, приняв решение посадить самолет, – говорится в их сообщении.