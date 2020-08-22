Самолет с Алексеем Навальным улетел из Омска в Германию

Политик уже находится на борту медицинского самолета, который доставит его в Германию. Фото: Twitter Киры Ярмыш

Накануне в Омске экстренно приземлился самолет, на борту которого стало плохо Алексею Навальному. Политика Экстренно госпитализировали прямо со взлетной полосы в БСМП-1, где он провел 3 дня с 19 по 21 августа.

По заявлениям врачей, состояние пациента на протяжении всего лечения оставалось тяжелым. Блогера на некоторое время удалось стабилизировать, но потом его состояние снова ухудшилось. Для определения диагноза даже собрали большой консилиум врачей, в Омск прилетели специалисты с мировым именем из Москвы. Пока врачи боролись за жизнь Навального, проводились различные исследования, чтобы понять причину его состояния.

Выдвигались разные версии о диагнозе политика. Химических ядов в организме после анализов не нашли. Омские медики вместе с московскими коллегами пришли к другой версии. О ней рассказал главный врач БСМП-1, Александр Мураховский. Врачи пришли к выводу о том, что причиной случившегося могло стать нарушение обмена веществ.

Также врачи постоянно говорили о том, что транспортировка Навального до стабилизации его состояния не возможна.

- Учитывая, что при взлете и посадке нестабильность может увеличиваться, она может проявиться в виде гемодинмических нарушений или в виде судорожного синдрома, поэтому коллеги совместным большим консилиумом приняли решение, что рисковать жизнью пациента нельзя. На сегодняшний момент транспортировка невозможна, - уточнял в вечернем выступлении Мураховский.

Но сегодня ночью, 22 августа, между медиками и родными Навального было достигнуто соглашение о перевозке политика. Для лечения мужа Юлия Навальная выбрала одну из немецких клиник. Суперджет из Германии приземлился в Омске вчера, некоторое время врачи обсуждали возможность перевезти пациента и вот достагли согласия.

- Юлия Борисовна Навальная подписала заявление с просьбой о транспортировке супруга, в котором указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния при перелете. Представитель немецкой медицинской бригады подписал документ об ответственности за жизнь пациента после доставки его на борт. Врачи БСМП №1 сообщают о своей готовности транспортировать пациента в аэропорт, - сообщают в пресс-службе минздрава Омской области.

Навальный уже покинул территорию БСМП-1. Самолет с политиком вылетел в Германию. На борту находится его жена Юлия. Через 5 часов самолёт приземлится в Берлине. Теперь за его жизнь несут ответственность немецкие врачи.