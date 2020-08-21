Химическое вещество обнаружили в смывах с рук и одежды политика.

Ранее врачи уже говорили о том, что взяты смывы с одежды и рук Алексея Навального. В них обнаружили следы промышленного вещества "2-этилгексил дифенил фосфат".

Исследованиям занималась химическая лаборатория УМВД России по Омской области. По их информации следы промышленного химического вещества обнаружили на одежде политика.

- Поскольку это вещество как пластификатор добавляется в полимеры для повышения эластичности, то не исключено, что в поверхностных смывах оно могло оказаться через контакт А.А. Навального с подобными предметами, например, через пластиковый стаканчик, - предположили в пресс-службе полиции. Также уточнили, что точную концентрацию вещества в ходе таких исследований определить невозможно.

Информация о результатах экспертизы была сразу передана лечащим врачам Навального. Они настаивают на том, что транспортировка пациента в Германию невозможна. Об этом просит его семья. Сейчас в Омске находятся немецкие врачи. Пока неизвестно, пустили ли их к политику. Ясно точно одно: Алексей Навальный останется в больнице Омска до стабилизации его состояния